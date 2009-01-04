Futbolda şiddeti önleyecek kararlar!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği; "Futbolda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Platformu / Çözüme Doğru II" semineri sona erdi.





Emniyet Genel Müdürlüğü, Federasyon, Spor Kulüpleri yetkilileri ve basın mensuplarının katılımıyla Antalya Kundu Bölgesi'ndeki Kremlin Palace Oteli'nde 2 gün süren seminerde "futbolda şiddet ve düzensizliği önleme" konusunda 17 maddelik sonuç bildirgesi hazırlandı.



Alınan kararlar şöyle:



1-) Futbolda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kulüpler arasındaki mevcut işbirliği devam ettirilmelidir. Söz konusu işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek toplantılara Gençlik ve Spor Genel müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu yetkililerinin de katılımı sağlanmalıdır.



2-) Stadyumlarımızdaki altyapısal düzenin, kamu düzeninin ve seyirci sağlığının etkin şekilde korunması amacıyla, emniyet konuları olan ilk yardım, yangın söndürme sistemleri gibi acil müdahale altyapısının uygunluğu İl/İlçe Spor Güvenlik Kurulları tarafından denetlenmeli ve "Emniyet ve Güvenlik Sertifikası" verilerek stadyumların uygunluğu tescillenmelidir.



3-) Müsabakada görev yapan tüm görevlilerin yetki, görev ve sorumluluklarının tanımlandığı bir "Müsabaka Organizasyon Kılavuz Kitabı" Türkiye Futbol Federasyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle uluslararası Federasyonların ve Avrupa Konseyi'nin kabul etitği kriterler çerçevesinde yayınlanmalıdır.



4-) TFF talimatları çerçevesinde; Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig Kulüplerinin istihdam etmekle yükümlü bulundukları "Kulüp Güvenlik Sorumluları"nın Emniyet Genel Müdürlüğü ve TFF arasında yapılacak işbirliği ile görev tanımı ve eğitimlerinin sağlanması kararlaştırılmıştır.



5-) 5149 sayılı yasa çerçevesinde 05.05.2009 tarihinden itibaren stadyum içi güvenliğin "Özel Güvenlik" görevlileri tarafından sağlanması zorunluluğu ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Yetkilileri; özel güvenlik elemanlarının verilen eğitimlerle yeterliliklerinin sağlandığı ve ayrıca yeterli sayıda istihdam edilmeye hazır sertifikalı Özel Güvenlik Görevlilerinin stadyum içi güvenliğini sağlayabileceklerini belirterek, stadyum içinde alınan güvenlik tedbirlerinde 5149 sayılı kanun gereği özel güvenliğin yetersiz kaldığı durumlarda ve riskli maçlarda şimdi olduğu gibi yine polis, stadyum içerisinde görev almaya devam edeceğini ifade etmişlerdir. Kulüpler ise başta ekonomik nedenler ile söz konusu yasanın konuya ilişkin hükmünün yürürlüğe girme tarihinin ertelenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.



6-) Müsabaka Operasyonunda en üst düzeyde görev alan kişilerin ve kullanması gerektiği kamera sistemlerinin daha fazla geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.



7-) Kulüplerin, stadyuma gelen kişileri, seyirci, taraftar, holigan ve fanatik olarak katagorize ederek buradan derleyeceği istihbarat bilgilerini Emniyet Yetkilileri ile paylaşması kararlaştırılmıştır.



8-) Kulüplerin, hukuka saygılı ve sporun ruhuna uygun hareket eden taraftar derneklerini tanıyarak, dernek üyesi taraftarlarını resmi şekilde tanınan taraftar adı altında deklare etmesi ve bu taraftar dernekleri ile sürekli işbirliğinde bulunması kararlaştırılmıştır.



9-) Bilet satış sisteminin değiştirilerek tanımlı seyirci sayısının artırılması amacıyla barkotlu bilet sistemi yerine çipli plastik kartlı bilet sistemi uygulanmalıdır.



10-) 5149 sayılı yasa kapsamında alınan kararların, karar ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, içtihatların yer aldığı "En İyi Uygulamalar Kılavuzu" oluşturulması kararlaştırılmıştır.



11-)5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da görülen eksikliklerin giderilmesi amacıyla bütün futbol ailesi paydaşlarının aktif katılımıyla yeniden düzenlenmelidir.



Halen yürürlükte olan Kanun'dan alınan dersler ve ediniler tecrübeler çerçevesinde caydırıcı nitelik taşıyan cezalar öngörülerek, oluşturulacak yeni Kanun'un fiilen uygulanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.



12-) Futboldaki şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için stadyumların fiziki şartları iyileştirilmek zorundadır.



Stadyumların mülkiyet sorunları çözüme kavuşturulmalı, stadyum iyileştirmelerinde Devlet katkısı sağlanmalıdır.



13-)Emniyet Genel Müdürlüğü'nce kulüplere yönelik olarak bir gözlemci polis (spotter polis) uygulaması hayata geçirilmelidir.



14-) Şiddet ve düzensizliğin mücadelede eğitim mihenk taşı olarak belirlenmelidir. Bu eğitim aile ortamında başlamalı, okulda güçlendirilmeli; Türkiye Futbol Federasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü, kulüpler ve medyanın işbirliği içerisinde yürütülmelidir.



Bu çerçevede çocuk ve engelli tribünleri oluşturulmalıdır.



15-) Medya da yapıcı haberleri ile tansiyonun düşürülmesi ve ideal taraftar eğiliminin sağlanması için taşın altına elini sokmalıdır.



16-) Adli ve disipliner cezaların layıkıyla uygulanmasına ilaveten futbola Fair-Play ruhunun hakim olmasının kulüpleri ve taraftarları teşvik edici faaliyetler desteklenmelidir.



17-) Futbolla teması olan tüm sosyal paydaşlar, ulusal bir "Futbolu Koruma Anlaşması" imzalanması için biraraya gelmelidirler.

