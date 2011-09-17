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Spor

Futbolda seyircisiz maç dönemi sona erdi İSTANBUL (A.A)

17 Eylül 2011 21:40

-Futbolda seyircisiz maç dönemi sona erdi İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu, seyircisiz maç oynama dönemini sona erdirdi. TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla, Türk futbolunda seyircisiz maç döneminin sona erdiği, disiplin talimatının ilgili maddelerine uymayan takımlara verilen maçlarını seyircisiz oynama cezasının, gerçekleştirilen değişikliklerin ardından artık uygulanmayacağı kaydedildi. Bugünden itibaren, kuralları ihlal ederek seyircisiz maç oynama cezası alan takımların karşılaşmalarını, kadın izleyiciler ile yanlarında anneleri olmak şartıyla 12 yaş ve altı çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecek. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki veya denetiminde olan sosyal amaçlı çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarında kalan, korunmaya muhtaç 12 yaş ve altı çocuklar da resmi refakatçileriyle birlikte bu maçları tribünden takip edebilecek. TFF, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Dünya futbolunda bir ilk olma özelliğini taşıyan bu kararla, Türk futbolunda seyircisiz maç oynanmayacak. Tribünlerin boş kaldığı, sessiz ve coşkudan yoksun karşılaşmalar futbolumuzda artık yaşanmayacak. Yapılan değişikliğin neticesinde, talimatnamenin eski hükümlerine göre verilen cezalar da yeni kurallara göre uygulanacak. Yapılan bu değişiklikle, futbolun güzelliklerinin unutulduğu olaylı karşılaşmaların ardından cezalı takımlar, kadınlarımız ve çocuklarımız sayesinde futbolun güzelliklerini ve değerlerini hatırlayacak. Talimatnamenin revize edilen 102. maddesine göre, karşılaşmalar için hiçbir ücret talep edilemeyeceğinden, kuralları ihlal eden kulüpler, maç hasılatından eskiden olduğu gibi yine mahrum kalacaklar.''

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