-FUTBOLDA MİLLİ MESAİ YARIN BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki ilk 2 maçında 3 Eylül'de deplasmanda Kazakistan, 7 Eylül'de de İstanbul'da Belçika ile karşılaşacak (A) Milli Takım'ın aday kadrosu yarın İstanbul'da toplanacak. Aday kadroya davet edilen futbolculardan kulüp takımlarıyla lig maçlarını oynayanlar saat 17.00'den itibaren Swissotel'de toplanmaya başlayacak. İstanbul'da 30 Ağustos Pazartesi günü ilk antrenmanını yapacak olan ay-yıldızlı ekip, 31 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gidecek. Kazakistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma, 3 Eylül Cuma günü Astana Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad yönetecek. Milli takım kafilesi, 4 Eylül'de yerel saatle 11.25'te THY'ye ait uçakla İstanbul'a dönecek ve Belçika maçı için tekrar Swissotel'de kampa girecek. Türkiye ile Belçika arasındaki maç 7 Eylül Salı günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. -ADAY KADRO- (A) Milli Futbol Takımı'nın dün açıklanan aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Kaleciler: Hakan Arıkan (Beşiktaş), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Sinan Bolat (Standart Liege) Savunma Oyuncuları: Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Gökhan Zan, Hakan Kadir Balta (Galatasaray), Ömer Erdoğan (Bursaspor), İbrahim Toraman, İsmail Köybaşı (Beşiktaş) Orta Saha Oyuncuları: Hamit Altıntop (Bayern Münih), Kazım Kazım, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Özer Hurmacı (Fenerbahçe), Mehmet Aurelio (Beşiktaş), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Selçuk İnan (Trabzonspor), Arda Turan (Galatasaray) Hücum Oyuncuları: Tuncay Şanlı (Stoke City), Semih Şentürk (Fenerbahçe), Sercan Yıldırım (Bursaspor), Nihat Kahveci (Beşiktaş), Halil Altıntop (Eintracht Frankfurt)