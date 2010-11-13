-FUTBOLDA MİLLİ MESAİ İSTANBUL (A.A) - 13.11.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ile yapacağı özel maç için yarın akşam İstanbul'da toplanmaya başlayacak. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink tarafından belirlenen aday kadroya davet edilen oyunculardan kulüp takımlarıyla lig maçlarını oynayanlar saat 17.00'den itibaren Swissotel'de biraraya gelecek. Milli takım kafilesi 15 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek. Amsterdam Arena'da çarşamba günü oynanacak Hollanda-Türkiye karşılaşmasını Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetecek. -ADAY KADRO- (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink tarafından Hollanda maçı aday kadrosuna davet edilen sporcular şunlar: Kaleciler: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Ufuk Ceylan (Galatasaray) Savunma oyuncuları: Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin (Galatasaray), Serdar Kesimal (Kayserispor), İbrahim Öztürk (Bursaspor), Ersan Adem Gülüm, İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Orta saha oyuncuları: Hamit Altıntop (Bayern Münih), Yekta Kurtuluş (Kasımpaşa), Selçuk İnan, Engin Baytar (Trabzonspor), Yiğit İncedemir (Manisaspor), Orhan Gülle (Gaziantepspor), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Mehmet Ekici (Nürnberg), İbrahim Akın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Hücum oyuncuları: Batuhan Karadeniz (Eskişehirspor), Burak Yılmaz, Umut Bulut (Trabzonspor), Kazım Kazım (Fenerbahçe)