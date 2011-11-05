-Futbolda milli mesai başlıyor İSTANBUL (A.A) - 05.11.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off turunda 11 ve 15 Kasım'da Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takım yarın akşam İstanbul'da kampa girecek. Aday kadroya çağrılan futbolculardan kulüp takımlarıyla lig maçlarını oynayanlar yarın saat 21.00'den itibaren Swissotel The Bosphorus'ta toplanmaya başlayacak. A Milli Takım, ilk çalışmasını ise 7 Kasım Pazartesi günü 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacak. Bu arada, A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ve bir futbolcunun katılımıyla 10 Kasım Perşembe günü saat 12.00'de Swissotel'de basın toplantısı düzenlenecek. 11 Kasım Cuma günü Türk Telekom Arena'da oynanacak Türkiye-Hırvatistan karşılaşması saat 21.05'te başlayacak. A Milliler, Hırvatistan'la oynayacağı ikinci maç için 13 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla başkent Zagreb'e gidecek. Kafile, burada The Regent Esplanade Hotel'de konaklayacak. Milliler, karşılaşmanın hazırlıklarını 14 Kasım Pazartesi akşamı Stadion Maksimir'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdman öncesinde, teknik direktör Guus Hiddink ve bir futbolcu statta basın toplantısı düzenleyecek. Stadion Maksimir'de 15 Kasım Salı günü oynanacak Hırvatistan-Türkiye müsabakası TSİ 21.05'te başlayacak. -Aday kadro- A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçları için belirlenen aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin (Fenerbahçe), Tolga Zengin, Remzi Giray Kaçar, Burak Yılmaz, Halil Altıntop (Trabzonspor), Sinan Bolat (Standard Liege), Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Selçuk İnan, Kazım Kazım (Galatasaray), Ömer Toprak (Bayer 04 Leverkusen), Egemen Korkmaz, İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Hamit Altıntop (Real Madrid), Gökhan Töre (Hamburg), Mehmet Topal (Valencia), Arda Turan (Atletico Madrid), Ozan İpek (Bursaspor), Umut Bulut (Toulouse).