Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya'yla 24 Mart Cuma günü yapacağı I Grubu 5. maçıyla, Moldova'yla 27 Mart Pazartesi günü oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

Aday kadroya davet edilen futbolcular yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket edecek ve Belek'te bulunan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kampa girecek. İlk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek milliler, Finlandiya maçına kadar hazırlıklarını konakladığı otelin tesislerinde yapacak.

Finlandiya maçı öncesinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile bir futbolcunun katılımıyla 23 Mart Perşembe günü kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenlenecek.

A Milli Takım kafilesi, 25 Mart Cumartesi günü, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için Antalya Havalimanı'ndan Eskişehir'e geçecek. Fatih Terim ile bir futbolcu, 26 Mart Pazar günü, ilk kez bir A Milli Takım müsabakasına ev sahipliği yapacak Yeni Eskişehir Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkacak.

Milli takım kafilesi, Moldova karşılaşmasının ardından İstanbul'a dönecek.

Türkiye-Finlandiya maçı Antalya Stadı'nda saat 20.00'de, Türkiye Moldova müsabakası ise Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın Finlandiya ve Moldova maçları için açıklanan aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Babacan, Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk İnan (Galatasaray), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Volkan Şen (Fenerbahçe), Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Arda Turan (Barcelona), Güray Vural, Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Emre Mor (Borussia Dortmund), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Twente).