-FUTBOLDA MİLLİ MESAİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki ilk 2 maçında 3 Eylül'de deplasmanda Kazakistan, 7 Eylül'de de İstanbul'da Belçika ile karşılaşacak (A) Milli Takım'ın aday kadrosu, İstanbul'da toplanmaya başladı. Aday kadroya davet edilen futbolculardan kulüp takımlarıyla lig maçlarını oynayanlar, saat 17.00'den itibaren Swissotel'e gelmeye başlarken, diğer oyuncuların da maçlarının ardından kampa katılacakları belirtildi. İstanbul'da yarın ilk antrenmanını Ali Sami Yen Stadı'nda yapacak ay-yıldızlı ekip, 31 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gidecek. -ADAY KADRO- (A) Milli Futbol Takımı'nın Kazakistan ve Belçika maçları için açıklanan aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Kaleciler: Hakan Arıkan (Beşiktaş), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Sinan Bolat (Standart Liege) Savunma Oyuncuları: Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Gökhan Zan, Hakan Kadir Balta (Galatasaray), Ömer Erdoğan (Bursaspor), İbrahim Toraman, İsmail Köybaşı (Beşiktaş) Orta Saha Oyuncuları: Hamit Altıntop (Bayern Münih), Kazım Kazım, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Özer Hurmacı (Fenerbahçe), Mehmet Aurelio (Beşiktaş), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Selçuk İnan (Trabzonspor), Arda Turan (Galatasaray) Hücum Oyuncuları: Tuncay Şanlı (Stoke City), Semih Şentürk (Fenerbahçe), Sercan Yıldırım (Bursaspor), Nihat Kahveci (Beşiktaş), Halil Altıntop (Eintracht Frankfurt)