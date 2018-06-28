Futbolda lisanslı kulüp sayısı 35'e yükseldi

İSTANBUL / DHA

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2018-2019 sezonu için Lisans alan kulüp sayısının 35\'e yükseldiğini açıkladı.

Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunarak, yapılan araştırma sonucunda en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig\'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İlk değerlendirmelerinde Kulüp Lisans Kurulu; Spor Toto Süper Lig\'den Atiker Konyaspor, Beşiktaş A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir FK, Akhisarspor Belediye Gençlik ve Spor ile Spor Toto 1.Lig\'den Çaykur Rizespor A.Ş. ve İstanbulspor A.Ş. UEFA Lisansı; Spor Toto 1 . Lig\'den Gazişehir Gaziantep FK, TFF 2. Lig\'den Kırklarelispor, Menemen Belediye Spor, Karagümrük, Sancaktepe Belediye Spor ve Tuzlaspor A.Ş. Ulusal Lisans vermişti.

Kulüp Lisans Kurulu bu toplantısında, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı\'nın ilgili maddesi uyarınca da Ulusal Kulüp Lisansı ile ilgili diğer kulüplere eksikliklerini tamamlamaları için 30 günlük ek süre tanınmıştı.

Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarını vermek üzere dün bir araya gelerek toplantı yaptı. Buna göre; Spor Toto Süper Lig\'den Alanyaspor; Spor Toto 1.Lig\'den Giresunspor, Altınordu A.Ş., Boluspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor Futbol Kulübü, Ümraniyespor; TFF 2.Lig\'den Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, Hacettepe Spor, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Keçiörengücü, Konya Anadolu Selçukspor, Pendikspor ve Sarıyer kulüplerinin verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek, Ulusal Lisans verildiği açıklandı.

Aynı toplantıda Kurul, kalan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı\'nın 25/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XII tablosu ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre verdi.

Böylelikle, 2018-2019 sezonu için Lisans alan kulüp sayısı 35\'e yükselmiş oldu.