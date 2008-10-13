Futbolda kur kabusu!



Dünya piyasalarını sarsan küresel ekonomik krizin futbolu da etkilemesi kaçınılmaz. Bu konuda çok ciddi uyarılar geliyor.





Avrupa'da futbolun patronu UEFA, en yetkili ağızlarıyla kulüplere "Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Borçlar, başınızı ağrıtacak. borçlu kulüpler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir" diye uyarırken Türkiye'de durum ne?



İMKB'ye bütün işlemlerini bildirdiği için durumunu en net görülen kulüp Beşiktaş. Sivok, Zapotocny, Uğur İnceman ve Ekrem Dağ transferlerinin sadece bonservis maliyeti 11 milyon 200 bin Euro. Zapotoncny, Seric ve Sivok'un sözleşmelerine göre toplam maliyetleri (opsiyonlu uzatmaları kullanılmazsa) 7 milyon 200 bin euro. Bu üç isme sadece ilk sezonlarında yapılacak ödeme ise 2 milyon 600 bin euro. Delgado'nun düzeltilen sözleşmesinin bu sezonki maliyeti de 2 milyon 100 bin euro.





Fatura 19 milyon YTL



Sabah gazetesinin haberine göre;; Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinin bonservis toplamı, üç yeni yabancısının toplam sözleşme maliyeti ve Delgado'nun üç yıllık yeni sözleşmesinin yüküyle birleştiğinde 25 milyon euro'ya yaklaşan bir maliyet çıkıyor. Bu tabloda, sadece döviz kurundaki oynamaların getireceği ek maliyetler bile müthiş. Sezona başlarken 1.75 olan euro/YTL kuru, geçen haftayı 1.93 ile bitirdi. Yalnızca bu farkın 25 milyon euroluk toplama yansıması 4.5 milyon YTL. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın özellikle yabancı futbolcularıyla ve bonservisleri için döviz üzerinden girdikleri mali yükümlülükleri de buna ekleyin. Feerbahçe'nin transfer harcaması 50 milyon, Galatasaray'ın 30 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Beşiktaş ile beraber 105 milyon euro. Yukarıda belirttiğimiz tarihler arasında kurdaki oynamanın bu maliyete bindirdiği ek yük 19 milyon YTL oluyor.



Kriz sürerse işler kötü





Bu noktada kulüplerin gelirleri de önemli. Ana kalem olan naklen yayın gelirleri, 2001'de dolar üzerindendi ancak o zamanki kriz sırasında yayıncı kuruluşla TFF arasındaki pazarlıklarda dolar kurunun sabitlenmesine karar verilmişti. Çünkü kurdaki fırlamanın maliyeti karşılanamaz boyuttaydı. Ancak bugün yayın gelirleri anlaşması YTL üzerinden yapılmış durumda. Dolayısıyla kulüplerin döviz ile yapılan anlaşmalarda kurun oynamasıyla yaşayacakları mali külfeti karşılaması mümkün değil gibi görünüyor. Özetle; krizin devam etmesi ve YTL'nin değer kaybının sürmesi halinde kulüplerimiz hiç hesapta olmayan müthiş bir mali yükle karşı karşıya kalabilir.



Gelirler de düşer



Şunun altı önemle çizilmeli; burada sadece kurlardaki oynamanın üzerinde duruldu. Kriz dönemindeki olası sponsor geliri düşüşü, insanların harcamalarını kısarak daha az maça gitmesiyle tribün gelirinin, daha az alışveriş yapmasıyla da ürün satış gelirinin yaşayabileceği düşüş kurdaki oynamadan çok daha olumsuz olarak gelirlere yansıyacaktır.