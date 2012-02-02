-Futbolda Kulüp Lisans Sistemi başvuruları başladı İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig'de yer alan kulüpler için Kulüp Lisans Sistemi 2012-13 sezonu başvuru süreci başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, kulüplerin sportif, altyapı, mali, hukuki, personel ve idari yapısını daha güçlü, daha sağlam ve daha şeffaf hale getirmeyi amaçlayan Kulüp Lisans Sistemi için başvuruların 30 Mart 2012 Cuma günü mesai saati bitiminde sona ereceği bildirildi. Kulüplerin Kulüp Lisans Talimatı hükümlerince başvuru dosyasında belirtilen ve TFF'ye ibrazı gereken bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak doldurup, hem dosya halinde hem de CD ortamında hazırlayıp, TFF Kulüp Lisans Müdürlüğü'ne göndermeleri gerektiği kaydedildi. 30 Mart-10 Nisan tarihleri arasında Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan kulüplerin, geç başvuruda bulunmuş sayılacağı ve talimata göre Süper Lig kulüplerinin 50 bin, 1. Lig kulüplerinin 20 bin, 2. Lig kulüplerinin de 10 bin TL ceza ödeyecekleri ifade edildi. 10 Nisan 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunmayan kulüplerin ise başvuruda bulunmamış sayılacağı, lisans için başvurmama eylemi için de Süper Lig kulüplerine 400 bin, 1. Lig kulüplerine 200 bin, 2. Lig kulüplerine de 100 bin TL yaptırım uygulanacağı belirtildi. Kulüp Lisans Talimatı'nın 83. maddesine göre kendilerine verilen süre içinde eksiklikleri tamamlamayan kulüplere, kulübün bulunduğu lig ve yerine getirilmeyen kriterlere göre çeşitli yaptırımlar uygulanacağı da bildirildi.