Futbolda kriz!

Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik tablo, alt liglerde her geçen gün yeni bir krizin patlak vermesiyle su yüzüne çıktı.



Gün geçmiyor ki bir futbol takımı zor koşullar nedeni ile küme düşme tehlikesi geçirmesin. Bu halkaya son olarak eklenen ekip Afyonkarahisar oldu. Alanyaspor deplasmanına önceki gün futbolcularının lisans paralarını yatıramadığı için gidemeyen Afyonkarahisar bir gerçeği daha bizlere anımsattı. Kulüplerin profesyonel kadrolarla yönetilmemesi, geçmişten gelen alışkanlıklar, sorunun ana nedeni olarak gösteriliyor.



Futbol Federasyonu'nun ise lisans ücretlerini yatıramayan ve ligden düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulüplere taviz vermeyeceği belirtiliyor. Futbolcuların kulüpleriyle yaptıkları sözleşmelerde 'lisans' çıkarılmaması durumunda 'oyuncular serbest kalabilecekler' deniliyor. Federasyona yakın kaynaklar, "Eskiden gelen bazı alışkanlıklar vardı. Biz bunun önüne geçtik. Önceleri çeklerle, senetlerle borçlar erteleniyordu. Ancak şimdi bu anlayış yok" diye görüş belirttiler. İşte çeşitli liglerde yaşanan olaylardan bazı örnekler:



Malatyaspor (Bank Asya 1. Lig): Sezon başında Futbol Federasyonu'na lisans bedelleri olarak 540 bin YTL'lik bir çek verdi. Malatyaspor Sportif AŞ adına verilen bu çek karşılıksız çıktı. Lisans sorunu daha sonra çözüldü.



Gebzespor (2. Lig 1. Grup): TFF'ye lisans için gerekli olan 300 bin YTL'yi ödeyemedi. Yeni transfer ettiği futbolcularının lisanslarını çıkaramadı. Körfez Belediyespor maçına lisanslı 9 futbolcuyu toplayarak çıktılar ve sahadan 4-0 yenilgiyle ayrıldılar.



Karşıyaka (Bank Asya 1. Lig): Lisansları çıkmadığı için Gökhan Bozkaya, Gökhan Caba ve Eren ilk hafta oynayamadı.



Erzurumspor (2. Lig 4. Grup): Akçaabat Sebatspor maçına oyuncuların lisanslarının yetişememesi nedeniyle çıkamadılar. 320 bin YTL'lik ödeme yapılması gerekiyor.



Afyonkarahisar (2. Lig 2. Grup): Alanyaspor maçına futbolcularının lisansları tescil edilmediği için çıkamadılar. Lisanslar geçmiş dönemden kalan futbolcu ve antrenör borçlarını ödeyemedikleri için tescil olmadı. Afyonspor perşembe günü oynanacak Turgutluspor maçına da çıkmazsa ikinci hükmen mağlubiyetini alarak küme düşecek



