-FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle bir hafta ara verilirken, Spor Toto 2. Lig'de 2. hafta, Spor Toto 3. Lig'de ise 2010-2011 sezonunun ilk hafta maçları yapılacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: -SPOR TOTO 2. LİG- Beyaz Grup ---------- 5 Eylül Pazar: 15.30 Sarıyer-Adıyamanspor (Bayrampaşa Çetin Emeç) 16.00 Bozüyükspor-Beypazarı Şekerspor (Bozüyük İlçe) 16.00 BUGSAŞ Spor-Çankırı Belediyespor (Yenikent ASAŞ) 16.00 Alanyaspor-Çorumspor (Alanya Milli Egemenlik) 16.00 Akçaabat Sebatspor-Bandırmaspor (Akçaabat Fatih) 16.00 Turgutluspor-İskenderun Demir Çelikspor (Turgutlu 7 Eylül) 16.00 Hacettepe-Körfezspor (Cebeci İnönü) 20.30 Yeni Malatyaspor-Mardinspor (Malatya İnönü) 20.30 Göztepe-Gebzespor (İzmir Alsancak) Beyaz Grup ---------- 5 Eylül Pazar: 16.00 Tokatspor-Türk Telekomspor (Tokat Gaziosmanpaşa) 16.00 Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk) 16.00 Pendikspor-Pursaklarspor (Pendik) 16.00 1461 Trabzon-Ofspor (Ahmet Suat Özyazıcı) 20.30 Konya Torku Şekerspor-Eyüpspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk) 20.30 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Sakarya Atatürk) 20.30 Kocaelispor-Tarsus İdmanyurdu (İsmetpaşa) 20.30 Elazığspor-Dardanelspor (Elazığ Atatürk-Seyircisiz) 20.30 Fethiyespor-Belediye Vanspor (Fethiye İlçe) -SPOR TOTO 3. LİG- 1. Grup ------- 5 Eylül Pazar: 16.00 72Batmanspor-Hatayspor (Batman 16 Mayıs) 16.00 Lüleburgazspor-Arsinspor (Lüleburgaz 8 Kasım) 16.00 Nazilli Belediyespor-Ünyespor (Nazilli İlçe) 16.00 İnegölspor-Tekirova Belediyespor (İnegöl İlçe) 16.00 Bursa Nilüferspor-Bayrampaşaspor (OYAK Renault) 16.00 İstanbulspor-Belediye Bingölspor (Bahçelievler İl Özel İdare) 16.00 Tepecikspor-Ankara Demirspor (Tepecik Belediye) 16.00 Diyarbakır Kayapınar Belediyespor-Malatyaspor (Seyrantepe 1 Numaralı Saha) 16.00 Kırşehirspor-Menemen Belediyespor (Kırşehir Ahi) 2. Grup ------- Yarın: 16.00 Yeni İskenderunspor-Anadolu Üsküdar 1908 (İskenderun 5 Temmuz) 5 Eylül Pazar: 16.00 Kahramanmaraşspor-Erzurumspor (12 Şubat) 16.00 Ispartaspor-Kırklarelispor (Isparta Atatürk) 16.00 Yimpaş Yozgatspor-Yalıspor (Yozgat Bozok) 16.00 Gümüşhanespor-Altınordu (Gümüşhane Yenişehir) 16.00 Keçiören-Batman Petrolspor (Yenimahalle Hasan Doğan) 16.00 Beykoz 1908-Afyonkarahispor (Beykoz) 16.00 Darıca Gençlerbirliği-Sivas Dört Eylül Belediyespor (Darıca İlçe) 16.00 Orhangazispor-OYAK Renaultspor (Orhangazi İlçe) 3. Grup ------- 5 Eylül Pazar: 16.00 Keçiörengücü-Yalovaspor (Ankara Aktepe) 16.00 Kırıkkalespor-Pazarspor (Kırıkkale Fikret Karabudak) 16.00 Siirtspor-Karsspor (Siirt Atatürk-Seyircisiz) 16.00 Kastamonuspor-Gaziosmanpaşaspor (Kastamonu Gazi) 16.00 Sancaktepe Belediyespor-Kepez Belediyespor (Sancaktepe Belediyesi Hakan Şükür) 16.00 Kırıkhanspor-Beylerbeyi (İskenderun 5 Temmuz) 16.00 Zeytinburnuspor-Torbalıspor (Zeytinburnu) 16.00 Gölcükspor-Denizli Belediyespor (Gölcük İlçe) 16.00 Araklıspor-Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor (Araklı İlçe)