-FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig'de ilk yarı sona ererken, futbol heyecanı Spor Toto 3. Lig'de oynanacak maçlarla devam edecek. Spor Toto 3. Lig'de 1. ve 2. Grup'taki maçların yanı sıra 3. Grup'ta Kepez Belediyespor ve Kırıkhanspor arasındaki karşılaşma oynanacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 3. Lig'de 1 ve 2. Grup'taki maçların programı şöyle: -1. GRUP- 26 Aralık Pazar: 13.30 Diyarbakır Kayapınar Belediyespor-İnegölspor (Seyrantepe 1 Nolu Saha) 13.30 Hatayspor-Tepecikspor (Hatay Atatürk) 13.30 Malatyaspor-Bursa Nilüferspor (Malatya İnönü) 13.30 Belediye Bingölspor-Kırşehirspor (Bingöl Şehir) 13.30 Ünyespor-İstanbulspor (Çarşamba Yeşilırmak) 13.30 Ankara Demirspor-Nazilli Belediyespor (Cebeci İnönü) 13.30 Arsinspor-72 Batman Spor (Arsin İlçe) 13.30 Bayrampaşa-Lüleburgazspor (Bayrampaşa Çetin Emeç) 13.30 Menemen Belediyespor-Tekirova Belediyespor (Menemen Şehir) -2. GRUP- 26 Aralık Pazar: 13.30 Yeni İskenderunspor-Gümüşhanespor (İskenderun 5 Temmuz) 13.30 Yalıspor-Keçiören Sportif (Yavus Selim) 13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Kahramanmaraşspor (Vefa) 13.30 OYAK Renaultspor-Beykozspor 1908 (OYAK Renault) 13.30 Kırklarelispor-Orhangazispor (Kırklareli Atatürk) 13.30 Batman Petrolspor-Ispartaspor (Batman 16 Mayıs) 13.30 Sivas Dört Eylül Belediyespor-Yimpaş Yozgatspor (4 Eylül Dış Saha) 13.30 Afyonkarahisarspor-Altınordu (Afyon Atatürk) Bu arada, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Kepez Belediyespor ile Kırıkhanspor arasındaki karşılaşma 26 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Hasan Doğan Stadı'nda oynanacak.