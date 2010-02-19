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Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonu tüm klasman gurplarında oynanacak maçların programını açıkladı.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Futbolda Turkcell Süper Lig'e 22. hafta maçlarıyla devam edilirken, Bank Asya 1. Lig'de 23. hafta, TFF 2. Lig Yükselme ve Klasman Grupları'na 5. hafta, TFF 3. Yükselme ve 1, 2, 3 ile 4. klasman gruplarında 6. hafta, 5. Klasman Grubu'nda ise 3. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
     
     -TURKCELL SÜPER LİG-
    
     Yarın:
     14.00 Sivasspor-Manisaspor (Sivas 4 Eylül)
     15.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği (Eskişehir Atatürk)
     19.00 Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Aker)
     21 Şubat Pazar:
     14.00 Diyarbakırspor-Denizlispor (Diyarbakır Atatürk)
     14.00 Ankaragücü-Antalyaspor (Yenikent ASAŞ)
     14.00 Kasımpaşa-Gaziantepspor (Recep Tayyip Erdoğan)
     19.00 Beşiktaş-Galatasaray (BJK İnönü)
     22 Şubat Pazartesi:
     20.00 Fenerbahçe-Bursaspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)
    
     -BANK ASYA 1. LİG-
    
     Yarın:
     13.30 Bucaspor-Kartalspor (Buca İlçe)
     21 Şubat Pazar:
     13.30 Konyaspor-Orduspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
     13.30 Giresunspor-Kocaelispor (Giresun Atatürk-Seyircisiz)
     13.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (GASKİ Spor Tesisleri)
     13.30 Kayseri Erciyesspor-Karşıyaka (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
     13.30 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak)
     13.30 Samsunspor-Hacettepe (Samsun 19 Mayıs)
     13.30 Altay-Çaykur Rizespor (İzmir Alsancak-Seyircisiz)
     22 Şubat Pazartesi:
     20.00 Dardanelspor-Kardemir Karabükspor (Çanakkale 18 Mart)
    
     -TFF 2. LİG YÜKSELME GRUBU-
    
     Yarın:
     13.30 Göztepe-Şanlıurfaspor (İzmir Alsancak-Seyircisiz)
     21 Şubat Pazar:
     13.30 Güngören Belediyespor-Türk Telekom (Mimar Yahya Baş)
     13.30 Etimesgut Şekerspor-Akhisar Belediye Gençlikspor (Ankara OSTİM)
     13.30 Çorumspor-Tokatspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
    
     -TFF 2. LİG KLASMAN GRUPLARI-
    
     1. Grup
     -------
     21 Şubat Pazar:
     13.30 Bozüyükspor-Körfez Belediyespor (Bozüyük İlçe)
     13.30 Sakaryaspor-Beykoz 1908 (Sakarya Atatürk-Seyircisiz)
     13.30 Yalovaspor-Gebzespor (Yalova Atatürk)
     13.30 Zeytinburnuspor-TKİ Tavşanlı Linyitspor (Zeytinburnu)
    
     2. Grup
     -------
     21 Şubat Pazar:
     13.30 Fethiyespor-Turgutluspor (Fethiye İlçe)
     13.30 Konya Şekerspor-İstanbulspor (Recep Konuk Spor Tesisleri)
     13.30 Alanyaspor-Denizli Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
     13.30 Eyüpspor-Sarıyer (Eyüp)
    
     3. Grup
     -------
     21 Şubat Pazar:
     13.30 Trabzon Karadenizspor-BUGSAŞ Spor (Sahil 2)
     13.30 Pursaklarspor-Ofspor (Bağlum Belediye)
     13.30 Karsspor-Akçaabat Sebatspor (Kars Şehir)
    
     4. Grup
     -------
     Yarın:
     13.30 Diyarbakır Büyükşehir Belediye DİSKİ Spor-Kahramanmaraşspor (Seyrantepe DİSKİ Spor Tesisleri)
     21 Şubat Pazar:
     13.30 Adıyamanspor-Belediye Vanspor (Adıyaman Atatürk)
     13.30 Mardinspor-Tarsus İdmanyurdu (Mardin 21 Kasım)
     13.30 Malatyaspor-Adana Demirspor (Malatya İnönü)
    
     -TFF 3. LİG YÜKSELME GRUBU-
    
     21 Şubat Pazar:
     13.30 Bandırmaspor-Torbalıspor (Bandırma 17 Eylül)
     13.30 Siirtspor-Keçiören Sportif (Siirt Atatürk)
     13.30 Pazarspor-Kırıkhanspor (Pazar İlçe)
     13.30 Darıca Gençlerbirliği-Araklıspor (Darıca İlçe)
     13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Balıkesirspor (Beylerbeyi 75. Yıl)
    
     -TFF 3. LİG KLASMAN GRUPLARI-
    
     1. Grup
     -------
     21 Şubat Pazar:
     13.30 Çerkezköy Belediyespor-İnegölspor (Çerkezköy Belediye)
     13.30 OYAK Renault-Bursa Nilüferspor (OYAK Renault)
     13.30 Lüleburgazspor-Gaziosmanpaşaspor (Lüleburgaz 8 Kasım)
     13.30 Bayrampaşaspor-Küçükköyspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
    
     2. Grup
     -------
     21 Şubat Pazar:
     13.30 Ispartaspor-Tekirova Belediyespor (Isparta Atatürk)
     13.30 Nazilli Belediyespor-Muğlaspor (Nazilli İlçe)
     13.30 Afyonkarahisarspor-İzmirspor (Afyon Atatürk)
    
     3. Grup
     -------
     21 Şubat Pazar:
     13.30 Düzcespor-Beylerbeyi (Düzce 18 Temmuz)
     13.30 Gölcükspor-Orhangazispor (İhsaniye)
     13.30 Kırıkkalespor-Keçiörengücü (Kırıkkale Başpınar)
     13.30 Ankara Demirspor-İstanbul Kartal Belediyespor (Cebeci İnönü)
    
     4. Grup
     -------
     21 Şubat Pazar:
     13.30 Yimpaş Yozgatspor-Yalıspor (Yozgat Bozok)
     13.30 Gümüşhanespor-Bulancakspor (Gümüşhane Yenişehir)
     13.30 Bafra Belediyespor-Sürmenespor (Bafra İlçe)
     13.30 Arsinspor-Ünyespor (Arsin İlçe)
    
     5. Grup
     --------
     21 Şubat Pazar:
     13.30 72 Batmanspor-Şanlıurfa Belediyespor (Batman 16 Mayıs)
     13.30 Hatayspor-Diyarbakır Kayapınar Belediyespor (Hatay Atatürk)
     13.30 Belediye Bingölspor-Batman Petrolspor (Bingöl Şehir)

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