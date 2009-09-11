Futbolda haftanın programı

Futbolda Turkcell Süper Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilirken, Bank Asya 1. Lig'de 4., TFF 2. ve 3. Lig gruplarında da 3. hafta maçları yapılacak.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:



Turkcell Süper Lig



12 Eylül Cumartesi: