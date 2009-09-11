Futbolda haftanın programı

21.00 Kayserispor-Ankaraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kadir Has)
21.00 Galatasaray-Beşiktaş (Ali Sami Yen)
21.00
Denizlispor-Diyarbakırspor (Denizli Atatürk)
21.00 Manisaspor-Sivasspor
(Manisa 19 Mayıs)
13 Eylül Pazar:
17.00 İstanbul Büyükşehir
Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
21.00 Bursaspor-Fenerbahçe
(Bursa Atatürk)
21.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa (Kamil Ocak)
21.00
Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Ankara 19 Mayıs)
21.00 Antalyaspor-Ankaragücü
(Antalya Atatürk)
Bank Asya 1.Lig
12 Eylül
Cumartesi:
16.00 Orduspor-Kayseri Erciyesspor (Ordu 19 Eylül)
20.30
Hacettepe-Boluspor (Ankara 19 Mayıs)
13 Eylül Pazar:
16.00 Mersin
İdmanyurdu-Giresunspor (Tevfik Sırrı Gür)
16.00 Kartalspor-Dardanelspor
(Kartal)
16.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Yeni Rize)
20.30
Konyaspor-Bucaspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
20.30 Kardemir
Karabükspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
20.30
Karşıyaka-Altay (İzmir Atatürk-Seyircisiz)
14 Eylül Pazartesi:
20.30
Kocaelispor-Adanaspor (İsmetpaşa)
TFF 2. LİG
1.
Grup
-------
12 Eylül Cumartesi:
16.00 Gebzespor-Zeytinburnuspor (Gebze
İlçe)
16.00 Yalovaspor-Güngören Belediyespor (Yalova Atatürk)
13 Eylül
Pazar:
16.00 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Körfez Belediyespor (Tavşanlı Ada
İlçe)
16.00 Bozüyükspor-Türk Telekomspor (Bozüyük İlçe)
16.00 Beykoz
1908-Sakaryaspor (Beykoz)
2. Grup
-------
12 Eylül
Cumartesi:
16.00 Denizli Belediyespor-Konya Şekerspor (Doğan Seyfi
Atlı)
13 Eylül Pazar:
16.00 Eyüpspor-Akhisar Belediyesi Gençlikspor
(Eyüp)
16.00 Turgutluspor-İstanbulspor (Turgutlu 7 Eylül)
16.00
Alanyaspor-Göztepe (Alanya Milli Egemenlik)
20.30 Fethiyespor-Tepecikspor
(Fethiye İlçe)
3. Grup
-------
13 Eylül Pazar:
16.00
Erzurumspor-Karsspor (Erzincan 13 Şubat)
16.00 Akçaabat Sebatspor-BUGSAŞ Spor
(Akçaabat Fatih)
16.00 Ofspor-Pursaklarspor (Of İlçe)
16.00
Tokatspor-Trabzon Karadenizspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
16.00 Etimesgut
Şekerspor-Çorumspor (Ankara OSTİM)
16.00 Çankırı Belediyespor-Kırşehirspor
(Çankırı Atatürk)
4. Grup
-------
13 Eylül Pazar:
16.00
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor-Adana Demirspor (Seyrantepe DİSKİ
Spor Tesisleri)
16.00 Adıyamanspor-Malatyaspor (Adıyaman Atatürk)
16.00
Mardinspor-Tarsus İdmanyurdu (Mardin 21 Kasım)
20.30 Elazığspor-İskenderun
Demir Çelikspor (Elazığ Atatürk)
20.30 Belediye Vanspor-Şanlıurfaspor
(Diyarbakır Atatürk-Cezalı)
TFF 3. LİG
1.
Grup
-------
13 Eylül Pazar:
16.00 İnegölspor-Alibeyköyspor (İnegöl
İlçe)
16.00 Balıkesirspor-Küçükköyspor (Balıkesir Atatürk)
16.00 Bursa
Nilüferspor-OYAK Renault (Veledrom Dış Saha)
16.00 Çerkezköy
Belediyespor-Bandırmaspor (General Basri Saran)
16.00
Gaziosmanpaşaspor-Lüleburgazspor (Gaziosmanpaşa)
2. Grup
-------
13
Eylül Pazar:
16.00 Ispartaspor-Muğlaspor (Isparta Atatürk)
16.00
Altınordu-Tekirova Belediyespor (Buca İlçe)
16.00 Torbalıspor-İzmirspor
(Torbalı 7 Eylül)
16.00 Nazilli Belediyespor-Afyonkarahisarspor (Nazilli
İlçe)
3. Grup
-------
13 Eylül Pazar:
16.00 Ankara
Demirspor-Kartal Belediyespor (Cebeci İnönü)
16.00 Anadolu Üsküdar
1908-Orhangazispor (Vefa)
16.00 Kırıkkalespor-Keçiörengücü (Kırıkkale Fikret
Karabudak)
16.00 Maltepespor-Beylerbeyi (Beylerbeyi 75. Yıl)
16.00
Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği (İhsaniye)
4. Grup
-------
13
Eylül Pazar:
16.00 Kastamonuspor-Pazarspor (Kastamonu Gazi)
16.00
Arsinspor-Gümüşhanespor (Arsin İlçe)
16.00 Yalıspor-Sürmenespor (Yavuz
Selim)
16.00 Bafra Belediyespor-Araklıspor (Bafra İlçe)
16.00
Ünyespor-Yimpaş Yozgatspor (Ünye İlçe)
5. Grup
-------
13 Eylül
Pazar:
16.00 Batman Belediyespor-Hatayspor (Batman 16 Mayıs)
16.00
Siirtspor-Malatya Belediyespor (Siirt Atatürk)
16.00 Belediye
Bingölspor-Şanlıurfa Belediyespor (Bingöl Şehir)
16.00 Kırıkhanspor-Batman
Petrolspor (İskenderun 5 Temmuz)