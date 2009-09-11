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Spor

Futbolda haftanın programı

11 Eylül 2009 15:42

Futbolda Turkcell Süper Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilirken, Bank Asya 1. Lig'de 4., TFF 2. ve 3. Lig gruplarında da 3. hafta maçları yapılacak.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Turkcell Süper Lig

12 Eylül Cumartesi:


21.00 Kayserispor-Ankaraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 Galatasaray-Beşiktaş (Ali Sami Yen)
21.00 Denizlispor-Diyarbakırspor (Denizli Atatürk)
21.00 Manisaspor-Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

13 Eylül Pazar:


17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
21.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Atatürk)
21.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa (Kamil Ocak)
21.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Ankara 19 Mayıs)
21.00 Antalyaspor-Ankaragücü (Antalya Atatürk)

Bank Asya 1.Lig

12 Eylül Cumartesi:
16.00 Orduspor-Kayseri Erciyesspor (Ordu 19 Eylül)
20.30 Hacettepe-Boluspor (Ankara 19 Mayıs)

13 Eylül Pazar:


16.00 Mersin İdmanyurdu-Giresunspor (Tevfik Sırrı Gür)
16.00 Kartalspor-Dardanelspor (Kartal)
16.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Yeni Rize)
20.30 Konyaspor-Bucaspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
20.30 Kardemir Karabükspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
20.30 Karşıyaka-Altay (İzmir Atatürk-Seyircisiz)

14 Eylül Pazartesi:


20.30 Kocaelispor-Adanaspor (İsmetpaşa)

TFF 2. LİG

1. Grup
-------
12 Eylül Cumartesi:
16.00 Gebzespor-Zeytinburnuspor (Gebze İlçe)
16.00 Yalovaspor-Güngören Belediyespor (Yalova Atatürk)
13 Eylül Pazar:
16.00 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Körfez Belediyespor (Tavşanlı Ada İlçe)
16.00 Bozüyükspor-Türk Telekomspor (Bozüyük İlçe)
16.00 Beykoz 1908-Sakaryaspor (Beykoz)

2. Grup
-------
12 Eylül Cumartesi:
16.00 Denizli Belediyespor-Konya Şekerspor (Doğan Seyfi Atlı)
13 Eylül Pazar:
16.00 Eyüpspor-Akhisar Belediyesi Gençlikspor (Eyüp)
16.00 Turgutluspor-İstanbulspor (Turgutlu 7 Eylül)
16.00 Alanyaspor-Göztepe (Alanya Milli Egemenlik)
20.30 Fethiyespor-Tepecikspor (Fethiye İlçe)

3. Grup
-------
13 Eylül Pazar:
16.00 Erzurumspor-Karsspor (Erzincan 13 Şubat)
16.00 Akçaabat Sebatspor-BUGSAŞ Spor (Akçaabat Fatih)
16.00 Ofspor-Pursaklarspor (Of İlçe)
16.00 Tokatspor-Trabzon Karadenizspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
16.00 Etimesgut Şekerspor-Çorumspor (Ankara OSTİM)
16.00 Çankırı Belediyespor-Kırşehirspor (Çankırı Atatürk)

4. Grup
-------
13 Eylül Pazar:
16.00 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor-Adana Demirspor (Seyrantepe DİSKİ Spor Tesisleri)
16.00 Adıyamanspor-Malatyaspor (Adıyaman Atatürk)
16.00 Mardinspor-Tarsus İdmanyurdu (Mardin 21 Kasım)
20.30 Elazığspor-İskenderun Demir Çelikspor (Elazığ Atatürk)
20.30 Belediye Vanspor-Şanlıurfaspor (Diyarbakır Atatürk-Cezalı)

TFF 3. LİG

1. Grup
-------
13 Eylül Pazar:
16.00 İnegölspor-Alibeyköyspor (İnegöl İlçe)
16.00 Balıkesirspor-Küçükköyspor (Balıkesir Atatürk)
16.00 Bursa Nilüferspor-OYAK Renault (Veledrom Dış Saha)
16.00 Çerkezköy Belediyespor-Bandırmaspor (General Basri Saran)
16.00 Gaziosmanpaşaspor-Lüleburgazspor (Gaziosmanpaşa)

2. Grup
-------
13 Eylül Pazar:
16.00 Ispartaspor-Muğlaspor (Isparta Atatürk)
16.00 Altınordu-Tekirova Belediyespor (Buca İlçe)
16.00 Torbalıspor-İzmirspor (Torbalı 7 Eylül)
16.00 Nazilli Belediyespor-Afyonkarahisarspor (Nazilli İlçe)

3. Grup
-------
13 Eylül Pazar:
16.00 Ankara Demirspor-Kartal Belediyespor (Cebeci İnönü)
16.00 Anadolu Üsküdar 1908-Orhangazispor (Vefa)
16.00 Kırıkkalespor-Keçiörengücü (Kırıkkale Fikret Karabudak)
16.00 Maltepespor-Beylerbeyi (Beylerbeyi 75. Yıl)
16.00 Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği (İhsaniye)

4. Grup
-------
13 Eylül Pazar:
16.00 Kastamonuspor-Pazarspor (Kastamonu Gazi)
16.00 Arsinspor-Gümüşhanespor (Arsin İlçe)
16.00 Yalıspor-Sürmenespor (Yavuz Selim)
16.00 Bafra Belediyespor-Araklıspor (Bafra İlçe)
16.00 Ünyespor-Yimpaş Yozgatspor (Ünye İlçe)

5. Grup
-------
13 Eylül Pazar:
16.00 Batman Belediyespor-Hatayspor (Batman 16 Mayıs)
16.00 Siirtspor-Malatya Belediyespor (Siirt Atatürk)
16.00 Belediye Bingölspor-Şanlıurfa Belediyespor (Bingöl Şehir)
16.00 Kırıkhanspor-Batman Petrolspor (İskenderun 5 Temmuz)


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