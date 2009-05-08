Futbolda haftanın programı

Futbolda Turkcell Süper Lig'e 31. hafta maçlarıyla devam edilirken, Bank Asya 1. Lig'de normal sezon 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak.



TFF 2. Lig Yükselme Grubu ile 1, 2, 3 ve 4. klasman gruplarında 17. hafta, TFF 2. Lig 5. Klasman Grubu'nda 13. hafta, TFF 3. Lig Yükselme Grubu'nda 16. hafta, TFF 3. Lig klasman gruplarında ise 12. hafta maçları yapılacak.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:







Turkcell Süper Lig





9 Mayıs Cumartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Hacettepe (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Sivasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sivas 4 Eylül)

19.00 Ankaraspor-Beşiktaş (Yenikent ASAŞ)

19.00 Fenerbahçe-Denizlispor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)

19.00 Galatasaray-Ankaragücü (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has-Cezalı)

19.00 Kocaelispor-Trabzonspor (İsmetpaşa)

19.00 Bursaspor-Konyaspor (Bursa Atatürk)

19.00 Eskişehirspor-Antalyaspor (Eskişehir Atatürk)



10 Mayıs Pazar:

19.00 Kayserispor-Gaziantepspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)





Bank Asya 1. Lig



9 Mayıs Cumartesi:

14.00 Orduspor-Manisaspor (Ordu 19 Eylül)



10 Mayıs Pazar:

15.30 Kardemir Karabükspor-Kartalspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.30 Kasımpaşa-Sakaryaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.30 Boluspor-Güngören Belediyespor (Bolu Atatürk)

15.30 Çaykur Rizespor-Karşıyaka (Rize Atatürk)

15.30 Malatyaspor-Giresunspor (Malatya İnönü-Seyircisiz)

15.30 Altay-Kayseri Erciyesspor (İzmir Alsancak)

15.30 Samsunspor-Adanaspor (Samsun 19 Mayıs)



11 Mayıs Pazartesi:

20.00 Diyarbakırspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Diyarbakır Atatürk)



TFF 2. Lig



Yükselme Grubu



10 Mayıs Pazar:

15.30 Belediye Vanspor-Eyüpspor (Van Atatürk)

15.30 Çorumspor-Tarsus İdmanyurdu (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

15.30 Mersin İdmanyurdu-Beykoz 1908 (Tevfik Sırrı Gür)

15.30 Körfez Belediyespor-Bucaspor (İzmit Alparslan Türkeş)

15.30 Tokatspor-Diyarbakır Büyükşehir Belediye DİSKİ Spor (Tokat Gaziosmanpaşa)



1. Klasman Grubu



10 Mayıs Pazar:

15.30 Darıca Gençlerbirliği-Sarıyer (Darıca İlçe)

15.30 BUGSAŞ Spor-Beylerbeyi (Ankara OSTİM)

15.30 Bozüyükspor-Dardanelspor (Bozüyük İlçe)

15.30 Pendikspor-Gebzespor (Pendik)



2. Klasman Grubu:



10 Mayıs Pazar:

15.30 Fethiyespor-Altınordu (Fethiye İlçe)

15.30 Adana Demirspor-Turgutluspor (Adana 5 Ocak)

15.30 Denizli Belediyespor-Afyonkarahisarspor (Doğan Seyfi Atlı)

15.30 Alanyaspor-Marmaris Belediye Gençlikspor (Alanya Milli Egemenlik)



3. Klasman Grubu:



10 Mayıs Pazar:

15.30 Alibeyköyspor-Zeytinburnuspor (Alibeyköy)

15.30 Kırşehirspor-İstanbul Maltepespor (Kırşehir Ahi)

15.30 Kırıkkalespor-Türk Telekom (Kırıkkale Başpınar)

15.30 Konya Şekerspor-Etimesgut Şekerspor (Recep Konuk Spor Tesisleri)



4. Klasman Grubu:



10 Mayıs Pazar:

15.30 Çankırı Belediyespor-Akçaabat Sebatspor (Çankırı Atatürk)

15.30 Pazarspor-Ofspor (Pazar İlçe)

15.30 Arsinspor-Yimpaş Yozgatspor (Arsin İlçe)

15.30 Erzurumspor-Karsspor (Erzurum Cemal Gürsel)



5. Klasman Grubu:



10 Mayıs Pazar:

15.30 Şanlıurfa Belediyespor-Elazığspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

15.30 İskenderun Demir Çelikspor-Malatya Belediyespor (İskenderun 5 Temmuz)

15.30 GASKİ Spor-Adıyamanspor (GASKİ Spor Tesisleri)

15.30 Mardinspor-Şanlıurfaspor (Mardin 21 Kasım)





TFF 3. Lig



Yükselme Grubu:



10 Mayıs Pazar:

15.30 Bafra Belediyespor-Pursaklarspor (Bafra İlçe)

15.30 Hatayspor-İzmirspor (Hatay Atatürk)

15.30 Kahramanmaraşspor-Lüleburgazspor (Hanefi Mahçiçek)

15.30 Göztepe-Tavşanlı Belediyesi TKİ Linyitspor (İzmir Atatürk)

15.30 Ankara Demirspor-Tepecik Belediyespor (Cebeci İnönü)



1. Klasman Grubu



10 Mayıs Pazar:

15.30 Yalovaspor-Anadolu Üsküdar 1908 (Yalova Atatürk)

15.30 OYAK Renault-Fatih Karagümrük (OYAK Renault)

15.30 Orhangazi Gençlerbirliği-Küçükköyspor (Orhangazi İlçe-Seyircisiz)

15.30 Yıldırım Bosnaspor-Gölcükspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)





2. Klasman Grubu



10 Mayıs Pazar:

15.30 Torbalıspor-Menemen Belediyespor (Torbalı 7 Eylül)

15.30 Mustafakemalpaşaspor-Aydınspor (Mustafakemalpaşa İlçe)

15.30 Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Nazilli Belediyespor-Ispartaspor (Nazilli İlçe)



3. Klasman Grubu



10 Mayıs Pazar:

15.30 Düzcespor-Keçiören Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

15.30 İnegölspor-Bursa Nilüferspor (İnegöl İlçe)

15.30 Keçiörengücü-Aksarayspor (Ankara Aktepe)



4. Klasman Grubu



10 Mayıs Pazar:

15.30 Gümüşhanespor-Araklıspor (Bayburt Genç Osman)

15.30 Bulancakspor-Ünyespor (Bulancak İlçe)

15.30 Erzincanspor-Divriğispor (Erzincan 13 Şubat)

15.30 Sürmenespor-Kastamonuspor (İsmet Gürbüz Civelek)





5. Klasman Grubu:



10 Mayıs Pazar:

15.30 Kilis Belediyespor-Bağlar Vuralspor (Kilis Şehir)

15.30 Ceyhanspor-Batman Petrolspor (Ceyhan İlçe)

15.30 Batman Belediyespor-Belediye Bingölspor (Batman 16 Mayıs)

15.30 Diyarbakır Kayapınar Belediyespor-Siirtspor (Seyrantepe 1 Nolu Saha)

