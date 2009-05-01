Futbolda haftanın programı



Futbolda Turkcell Süper Lig'e 30. hafta maçlarıyla devam edilirken, Bank Asya 1. Lig'de 33., TFF 2. Lig Yükselme Grubu ile 1, 2, 3 ve 4. klasman gruplarında 16., TFF 2. Lig 5. Klasman Grubu'nda 12., TFF 3. Lig Yükselme Grubu'nda 15., TFF 3. Lig klasman gruplarında ise 11. hafta maçları yapılacak.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:





-TURKCELL SÜPER LİG-





Bugün:



20.00 Hacettepe-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)



Yarın:



20.00 Trabzonspor-Kayserispor (Hüseyin Avni Aker)



3 Mayıs Pazar:



15.00 Gaziantepspor-Sivasspor (Kamil Ocak)



15.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya Atatürk)



15.00 Konyaspor-Kocaelispor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)



15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)



15.00 Ankaragücü-Ankaraspor (Ankara 19 Mayıs)



15.00 Denizlispor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)



20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK İnönü)





-BANK ASYA 1. LİG





Yarın:



15.30 Giresunspor-Çaykur Rizespor (Giresun Atatürk)



15.30 Güngören Belediyespor-Orduspor (Mimar Yahya Baş)



15.30 Sakaryaspor-Samsunspor (Sakarya Atatürk)



15.30 Kayseri Erciyesspor-Kardemir Karabükspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



15.30 Kartalspor-Malatyaspor (Kartal İlçe)



3 Mayıs Pazar:



14.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa (GASKİ Spor Tesisleri)



18.00 Manisaspor-Diyarbakırspor (Manisa 19 Mayıs)



18.00 Karşıyaka-Boluspor (İzmir Alsancak)



18.00 Adanaspor-Altay (Adana 5 Ocak)





-TFF 2. LİG-





Yükselme Grubu



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Yarın:



20.00 Bucaspor-Diyarbakır Büyükşehir Belediye DİSKİ Spor (Yeni Buca)



3 Mayıs Pazar:



15.30 Beykoz 1908-Körfez Belediyespor (Beykoz)



15.30 Tarsus İdmanyurdu-Mersin İdmanyurdu (Tarsus Burhanettin Kocamaz)



15.30 Eyüpspor-Çorumspor (Eyüp)



15.30 Belediye Vanspor-Tokatspor (Van Atatürk)





1. Klasman Grubu



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3 Mayıs Pazar:



15.30 Gebzespor-Gaziosmanpaşaspor (Gebze İlçe)



15.30 Dardanelspor-Pendikspor (Çanakkale 18 Mart)



15.30 Beylerbeyi-Bozüyükspor (Beylerbeyi 75. Yıl)



15.30 Sarıyer-BUGSAŞ Spor (Çayırbaşı)





2. Klasman Grubu:



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3 Mayıs Pazar:



15.30 Marmaris Belediye Gençlikspor-Akhisar Belediye Gençlikspor (Marmaris İlçe)



15.30 Afyonkarahisarspor-Alanyaspor (Afyon Atatürk)



15.30 Turgutluspor-Denizli Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)



15.30 Altınordu-Adana Demirspor (Buca İlçe)





3. Klasman Grubu:



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3 Mayıs Pazar:



15.30 Etimesgut Şekerspor-İstanbulspor (Ankara OSTİM)



15.30 Türk Telekomspor-Konya Şekerspor (Türk Telekom)



15.30 İstanbul Maltepespor-Kırıkkalespor (Maltepe Hasan Polat)



15.30 Zeytinburnuspor-Kırşehirspor (Zeytinburnu)





4. Klasman Grubu:



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3 Mayıs Pazar:



15.30 Karsspor-Trabzon Karadenizspor (Kars Şehir)



15.30 Yimpaş Yozgatspor-Erzurumspor (Yozgat Bozok)



15.30 Ofspor-Arsinspor (Of İlçe)



15.30 Akçaabat Sebatspor-Pazarspor (Akçaabat Fatih)





5. Klasman Grubu:



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3 Mayıs Pazar:



15.30 Adıyamanspor-Şanlıurfaspor (Adıyaman Atatürk)



15.30 Malatya Belediyespor-GASKİ Spor (Malatya İnönü)



15.30 Elazığspor-İskenderun Demir Çelikspor (Elazığ Atatürk - Seyircisiz)



15.30 Şanlıurfa Belediyespor-Mardinspor (Diyarbakır Atatürk - Cezalı)





-TFF 3. LİG-





Yükselme Grubu:



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3 Mayıs Pazar:



15.30 Tavşanlı Belediyesi Linyitspor-Ankara Demirspor (Tavşanlı Ada İlçe)



15.30 Lüleburgazspor-Göztepe (Lüleburgaz 8 Kasım)



15.30 İzmirspor-Kahramanmaraşspor (İzmir Atatürk)



15.30 Pursaklarspor-Hatayspor (Bağlum Belediye)



15.30 Bafra Belediyespor-Tepecik Belediyespor (Bafra İlçe)





1. Klasman Grubu



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3 Mayıs Pazar:



15.30 Fatih Karagümrük-Orhangazi Gençlerbirliği (Vefa)



15.30 Yalovaspor-Gölcükspor (Yalova Atatürk)



4 Mayıs Pazartesi:



15.30 Anadolu Üsküdar 1908-Oyak Renault (Beylerbeyi 75. Yıl)





2. Klasman Grubu:



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3 Mayıs Pazar:



15.30 Aydınspor-Bandırmaspor (Adnan Menderes)



15.30 Menemen Belediyespor-Mustafakemalpaşaspor (Menemen İlçe)



15.30 Torbalıspor-Ispartaspor (Torbalı 7 Eylül)





3. Klasman Grubu:



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3 Mayıs Pazar:



15.30 Bursa Nilüferspor-Keçiörengücü (Demirtaş Belediye Sentetik Çim Saha)



15.30 Orhangazispor-İnegölspor (Orhangazi İlçe)



15.30 Düzcespor-Aksarayspor (Düzce 18 Temmuz)





4. Klasman Grubu:



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3 Mayıs Pazar:



15.30 Demir Çelik Divriğispor-Sürmenespor (Divriği Div-Han)



15.30 Ünyespor-Erzincanspor (Ünye İlçe)



15.30 Araklıspor-Bulancakspor (Yavuz Selim)





5. Klasman Grubu:



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3 Mayıs Pazar:



15.30 Batman Petrolspor-Batman Belediyespor (Batman 16 Mayıs)



15.30 Bağlar Vuralspor-Ceyhanspor (Seyrantepe 1 Numaralı Saha)



15.30 Kilis Belediyespor-Siirtspor (Kilis Şehir

