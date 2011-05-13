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Spor

Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'e 33. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

13 Mayıs 2011 03:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'e 33. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Program şöyle:

13 Mayıs Cuma

20.00 Medical Park Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Mardan Antalyaspor)

14 Mayıs Cumartesi

16.00 Manisaspor-Bucaspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)

15 Mayıs Pazar:

16.00 Kayserispor-Gaziantepspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Fenerbahçe-Ankaragücü (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)

20.00 Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Aker)

16 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Eskişehirspor (Fiyapı İnönü)


-BANK ASYA 1. LİG-


Bank Asya 1. Lig'de normal sezon, 34. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Tamamı 15 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te başlayacak son hafta maçlarının programı şöyle:

Giresunspor-Kayseri Erciyesspor (Giresun Atatürk)

Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun 19 Mayıs)

Denizlispor-Orduspor (Denizli Atatürk)

Adanaspor-Altay (Adana 5 Ocak)

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Akhisar Belediyespor (Dumlupınar)

Diyarbakırspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Diyarbakır Atatürk)

Karşıyaka-Güngören Belediyespor (Folkart Altay Alsancak)

Boluspor-Kartalspor (Bolu Atatürk)


-2. LİG PLAY-OFF MAÇLARI-


Spor Toto 2. Lig'den Bank Asya 1. Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off'ta ilk maçlar 15 ve 16 Mayıs'ta yapılacak.

Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynanacak müsabakaların programı şöyle:

15 Mayıs Pazar:

17.00 Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor

20.30 Bandırmaspor-Beypazarı Şekerspor


16 Mayıs Pazartesi:

17.00 Sakaryaspor-Konya Torku Şekerspor

20.30 Eyüpspor-BUGSAŞ Spor


-SPOR TOTO 3. LİG-


Spor Toto 3. Lig 1, 2, ve 3. gruplarda normal sezon 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Tamamı 15 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:


-1. GRUP-


İnegölspor-Diyarbakır Kayapınar Belediyespor (İnegöl İlçe)

Tepecikspor-Hatayspor (Tepecik Belediye)

Bursa Nilüferspor-Malatyaspor (Nilüfer)

Kırşehirspor-Belediye Bingölspor (Kırşehir Ahi)

İstanbulspor-Ünyespor (Bahçelievler İl Özel İdare)

Nazilli Belediyespor-Ankara Demirspor (Nazilli İlçe)

72Batmanspor-Arsinspor (Batman 16 Mayıs)

Lüleburgazspor-Bayrampaşaspor (Babaeski 100. Yıl)

Tekirova Belediyespor-Menemen Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)


-2. GRUP-


Gümüşhanespor-Yeni İskenderunspor (Gümüşhane Yenişehir)

Keçiören Sportif-Yalıspor (Yenimahalle Hasan Doğan)

Kahramanmaraşspor-Anadolu Üsküdar 1908 (12 Şubat)

Beykoz 1908-OYAK Renaultspor (Beykoz)

Orhangazispor-Kırklarelispor (Orhangazi İlçe)

Ispartaspor-Batman Petrolspor (Isparta Atatürk)

Yimpaş Yozgatspor-Sivas Dört Eylül Belediyespor (Yozgat Bozok)

Altınordu-Afyonkarahisarspor (Buca)


-3. GRUP-


Araklıspor-Kastamonuspor (Araklı İlçe)

Kırıkhanspor-Kepez Belediyespor (Kırıkhan İlçe)

Siirtspor-Gaziosmanpaşaspor (Siirt Atatürk)

Zeytinburnuspor-Denizli Belediyespor (Zeytinburnu)

Gölcükspor-Yalovaspor (Gölcük)

Keçiörengücü-Beylerbeyi (Ankara Aktepe)

Sancaktepe Belediyespor-Pazarspor (Sancaktepe Belediyesi Hakan Şükür)

Kırıkkalespor-Karsspor (Kırıkkale Başpınar)

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Torbalıspor (Seyrantepe DİSKİ Spor Tesisleri)


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