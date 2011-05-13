Futbolda haftanın programı

T24 - Spor Toto Süper Lig'e 33. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Program şöyle:
13 Mayıs Cuma
20.00 Medical Park Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Mardan Antalyaspor)
14 Mayıs Cumartesi
16.00 Manisaspor-Bucaspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)
15 Mayıs Pazar:
16.00 Kayserispor-Gaziantepspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Fenerbahçe-Ankaragücü (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)
20.00 Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Aker)
16 Mayıs Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Eskişehirspor (Fiyapı İnönü)
-BANK ASYA 1. LİG-
Bank Asya 1. Lig'de normal sezon, 34. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Tamamı 15 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te başlayacak son hafta maçlarının programı şöyle:
Giresunspor-Kayseri Erciyesspor (Giresun Atatürk)
Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun 19 Mayıs)
Denizlispor-Orduspor (Denizli Atatürk)
Adanaspor-Altay (Adana 5 Ocak)
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Akhisar Belediyespor (Dumlupınar)
Diyarbakırspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Diyarbakır Atatürk)
Karşıyaka-Güngören Belediyespor (Folkart Altay Alsancak)
Boluspor-Kartalspor (Bolu Atatürk)
-2. LİG PLAY-OFF MAÇLARI-
Spor Toto 2. Lig'den Bank Asya 1. Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off'ta ilk maçlar 15 ve 16 Mayıs'ta yapılacak.
Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynanacak müsabakaların programı şöyle:
15 Mayıs Pazar:
17.00 Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor
20.30 Bandırmaspor-Beypazarı Şekerspor
16 Mayıs Pazartesi:
17.00 Sakaryaspor-Konya Torku Şekerspor
20.30 Eyüpspor-BUGSAŞ Spor
-SPOR TOTO 3. LİG-
Spor Toto 3. Lig 1, 2, ve 3. gruplarda normal sezon 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Tamamı 15 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:
-1. GRUP-
İnegölspor-Diyarbakır Kayapınar Belediyespor (İnegöl İlçe)
Tepecikspor-Hatayspor (Tepecik Belediye)
Bursa Nilüferspor-Malatyaspor (Nilüfer)
Kırşehirspor-Belediye Bingölspor (Kırşehir Ahi)
İstanbulspor-Ünyespor (Bahçelievler İl Özel İdare)
Nazilli Belediyespor-Ankara Demirspor (Nazilli İlçe)
72Batmanspor-Arsinspor (Batman 16 Mayıs)
Lüleburgazspor-Bayrampaşaspor (Babaeski 100. Yıl)
Tekirova Belediyespor-Menemen Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)
-2. GRUP-
Gümüşhanespor-Yeni İskenderunspor (Gümüşhane Yenişehir)
Keçiören Sportif-Yalıspor (Yenimahalle Hasan Doğan)
Kahramanmaraşspor-Anadolu Üsküdar 1908 (12 Şubat)
Beykoz 1908-OYAK Renaultspor (Beykoz)
Orhangazispor-Kırklarelispor (Orhangazi İlçe)
Ispartaspor-Batman Petrolspor (Isparta Atatürk)
Yimpaş Yozgatspor-Sivas Dört Eylül Belediyespor (Yozgat Bozok)
Altınordu-Afyonkarahisarspor (Buca)
-3. GRUP-
Araklıspor-Kastamonuspor (Araklı İlçe)
Kırıkhanspor-Kepez Belediyespor (Kırıkhan İlçe)
Siirtspor-Gaziosmanpaşaspor (Siirt Atatürk)
Zeytinburnuspor-Denizli Belediyespor (Zeytinburnu)
Gölcükspor-Yalovaspor (Gölcük)
Keçiörengücü-Beylerbeyi (Ankara Aktepe)
Sancaktepe Belediyespor-Pazarspor (Sancaktepe Belediyesi Hakan Şükür)
Kırıkkalespor-Karsspor (Kırıkkale Başpınar)
Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Torbalıspor (Seyrantepe DİSKİ Spor Tesisleri)