Futbolda haftanın programı

T24 - Spor Toto Süper Lig'de 17. ve ilk yarının son haftası maçları yapılacak. Bank Asya 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 17. hafta karşılaşmalarıyla ilk devre maçları tamamlanacak. Spor Toto 3. Lig 1. ve 3. gruplarda ise 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.





Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maçlarının programı şöyle:



Spor Toto Süper Lig



17 Aralık Cuma :



20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Hüseyin Avni Aker)



18 Aralık Cumartesi :



14.00 Kayserispor-Bucaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

17.00 Medical Park Antalyaspor-Ankaragücü (Mardan Antalyaspor)

19.00 Fenerbahçe-Sivasspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)



19 Aralık Pazar :



14.00 Manisaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

17.00 Kasımpaşa-Eskişehirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Mardan Antalyaspor-Seyircisiz)

Bank Asya 1. Lig



18 Aralık Cumartesi :



13.30 Güngören Belediyespor-Karşıyaka (Mimar Yahya Baş)

14.00 Altay-Adanaspor (İzmir Alsancak)

19.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Diyarbakırspor (Kamil Ocak)



19 Aralık Pazar :



13.30 Orduspor-Denizlisor (Ordu 19 Eylül)

13.30 Kartalspor-Boluspor (Kartal İlçe)

13.30 Akhisar Belediyespor-TKİ Tavşanlı Linyitspor (Akhisar Belediye)

13.30 Kayseri Erciyesspor-Giresunspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha)

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Yeni Rize Şehir)



Spor Toto 2. Lig



Beyaz Grup



18 Aralık Cumartesi :



13.30 Yeni Malatyaspor-Beypazarı Şekerspor (Malatya İnönü)



19 Aralık Pazar :



13.30 BUGSAŞ Spor-Körfezspor (Yenikent ASAŞ)

13.30 Akçaabat Sebatspor-Adıyamanspor (Akçaabat Fatih)

13.30 Alanyaspor-Çankırı Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

13.30 Bozüyükspor-Çorumspor (Bozüyük İlçe)

13.30 Turgutluspor-Gebzespor (Turgutlu 7 Eylül)

13.30 Sarıyer-Hacettepe (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 İskenderun Demir Çelikspor-Mardinspor (İskenderun 5 Temmuz)

13.30 Göztepe-Bandırmaspor (İzmir Atatürk)



Spor Toto 3. Lig



1. Grup



19 Aralık Pazar :



13.30 72 Batmanspor-Bayrampaşaspor (Batman 16 Mayıs)

13.30 İstanbulspor-Ankara Demirspor (Bahçelievler İl Özel İdare)

13.30 İnegölspor-Menemen Belediyespor (İnegöl İlçe)

13.30 Tekirova Belediyespor-Belediye Bingölspor (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Bursa Nilüferspor-Diyarbakır Kayapınar Belediyespor (Nilüfer)

13.30 Lüleburgazspor-Malatyaspor (Lüleburgaz 8 Kasım)

13.30 Tepecikspor-Arsinspor (Tepecik Belediye)

13.30 Nazilli Belediyespor-Hatayspor (Nazilli İlçe)

13.30 Kırşehirspor-Ünyespor (Kırşehir Ahi)



3. Grup



18 Aralık Cumartesi :



13.30 Kırıkhanspor-Pazarspor (İskenderun 5 Temmuz-Seyircisiz)



19 Aralık Pazar:



13.30 Keçiörengücü-Kepez Belediyespor (Ankara Aktepe)

13.30 Zeytinburnuspor-Yalovaspor (Zeytinburnu)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Karsspor (Sancaktepe Belediyesi Hakan Şükür)

13.30 Gölcükspor-Beylerbeyi (Gölcük İlçe)

13.30 Araklıspor-Torbalıspor (Araklı İlçe)

13.30 Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Denizli Belediyespor (Seyrantepe DİSKİ Spor Tesisleri)

13.30 Siirtspor-Kastamonuspor (Siirt Atatürk)

13.30 Kırıkkalespor-Gaziosmanpaşaspor (Kırıkkale Başpınar)