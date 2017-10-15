Futbolda günün toplu sonuçları 

İSTANBUL,(DHA)
Süper Lig, TFF 1\'inci, 2\'inci ve 3\'üncü ligde bugün oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı;
SÜPER LİG
Kardemir Karabükspor-Kayserispor: 1-0
Antalyaspor-Göztepe: 1-3
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-2
TFF 1\'İNCİ LİG
Ümraniyespor-Elazığspor: 2-1
Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor: 2-0
Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor: 1-1
TFF 2\'NCİ LİG KIRMIZI GRUP
Keçiörengücü-Menemen Belediyespor: 1-1
Sancaktepe Belediyespor-Sarıyer: 1-1
TFF 2\'NCİ LİG BEYAZ GRUP
Gümüşhanespor-Karşıyaka: 5-0
Pendikspor-Bugsaş Spor: 1-0
Altay-Fethiyespor: 2-1
TFF 3\'ÜNCÜ LİG 1\'İNCİ GRUP
Yomraspor-Erzin Belediyespor: 1-0
Bergama Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 1-1
Çatalcaspor-Çanakkale Dardanel: 1-1
Bayrampaşa-Düzcespor: 2-0
TFF 3\'ÜNCÜ LİG 2\'NCİ GRUP
Ankara Demirspor-Turgutluspor: 1-4
Darıca Gençlerbirliği-Tire 1922 Spor: 3-0
TFF 3\'ÜNCÜ LİG 3\'ÜNCÜ GRUP
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Tekirdağspor 3-2
Payasspor-Tarsus İdmanyurdu 1-1
Karacabey Birlikspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-4