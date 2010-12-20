-FUTBOLDA GÖZLER ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA İSTANBUL (A.A) - 20.12.2010 - Futbolda Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının bitiminin ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupada 2. hafta maçları yarın ve 22 Aralık Çarşamba günü yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 2. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 18.00 Trabzonspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Aker) 20.00 Karşıyaka-Bursaspor (İzmir Atatürk) 20.15 Fenerbahçe-Bucaspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu) 22 Aralık Çarşamba: 13.30 Kırıkhanspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İskenderun 5 Temmuz) 13.30 Beypazarı Şekerspor-Medical Park Antalyaspor (Beypazarı İlçe) 18.00 Beşiktaş-Konya Torku Şekerspor (Mardan Antalyaspor-Seyircisiz) 19.00 Gençlerbirliği-Ankaragücü (Ankara 19 Mayıs) 20.15 Gaziantepspor-Galatasaray (Kamil Ocak) -PUAN DURUMLARI- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda oynanan ilk maçların sonuçları ve puan durumları şöyle: (A) Grubu ---------- Medical Park Antalyaspor-Gaziantepspor: 1-3 Galatasaray-Denizlispor...............: 3-1 TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------------------- 1-Gaziantepspor 1 1 0 0 3 1 3 2-Galatasaray 1 1 0 0 3 1 3 3-Beypazarı Şekerspor 0 0 0 0 0 0 0 4-Denizlispor 1 0 0 1 1 3 0 5-Medical Park Antalyaspor 1 0 0 1 1 3 0 (B) Grubu --------- Konya Torku Şekerspor-Manisaspor..........: 2-1 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1-0 TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------------------- 1-Konya Torku Şekerspor 1 1 0 0 2 1 3 2-Gaziantep B.Şehir Bld. 1 1 0 0 1 0 3 3-Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 4-Manisaspor 1 0 0 1 1 2 0 5-Beşiktaş 1 0 0 1 0 1 0 (C) Grubu --------- Ankaragücü-Fenerbahçe....: 4-2 Bucaspor-Yeni Malatyaspor: 2-1 TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------------------- 1-Ankaragücü 1 1 0 0 4 2 3 2-Bucaspor 1 1 0 0 2 1 3 3-Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 4-Yeni Malatyaspor 1 0 0 1 1 2 0 5-Fenerbahçe 1 0 0 1 2 4 0 (D) Grubu --------- Bursaspor-Kırıkhanspor....................: 1-1 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa: 1-3 TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------------------- 1-Kasımpaşa 1 1 0 0 3 1 3 2-Kırıkhanspor 1 0 1 0 1 1 1 3-Bursaspor 1 0 1 0 1 1 1 4-Karşıyaka 0 0 0 0 0 0 0 5-İstanbul B.Şehir Bld. 1 0 0 1 1 3 0