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Spor

Futbolda gözler kupada

23 Eylül 2008 03:00


Fortis Türkiye Kupası'nda 2. kademe maçları yarın ve Perşembe günü oynanacak maçlar ile devam edecek.

Fortis Türkiye Kupası'nda 2. kademe maçları yarın ve 25 Eylül Perşembe günü yapılacak.

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre yapılacak müsabakalarda tur atlayacak takımlar gruplarda mücadele etme hakkını kazanacak.

Maçların programı şöyle:

24 Eylül Çarşamba:
15.00 İstanbulspor-Ankaraspor (Bahçelievler İl Özel İdare)
15.00 İskenderun Demir Çelikspor-Kayserispor (İskenderun 5 Temmuz)
15.00 Beykoz 1908-Altay (Beykoz)
15.00 Alanyaspor-Gençlerbirliği (Milli Egemenlik)
20.00 Malatyaspor-Hacettepe (Malatya İnönü)
20.00 Manisaspor-Kocaelispor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Rize Atatürk)
20.00 Konyaspor-Güngören Belediyespor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
20.00 Bursaspor-Belediye Vanspor (Bursa Atatürk)
20.00 Ankaragücü-Giresunspor (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Eskişehirspor-Diyarbakırspor (Eskişehir Atatürk)
20.00 Samsunspor-Antalyaspor (Samsun 19 Mayıs)
20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Hüseyin Avni Aker)
20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokatspor (Atatürk Olimpiyat)

25 Eylül Perşembe:
20.00 Denizlispor-Sakaryaspor (Denizli Atatürk)
20.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Kayseri Erciyesspor (Kamil Ocak)

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