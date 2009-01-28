Futbolda garanti olmaz



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fortis Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u deplasmanda yendikleri için avantaj yakaladıklarını, ancak futbolda hiçbir zaman garantinin olmadığını belirtti.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fortis Türkiye Kupası'nda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısı düzenledi.



Denizli, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, iki ayaklı maçlarda, deplasmanda yemeden atılan gol ya da gollerin çok önemli olduğunu belirterek, futbolda garantinin hiçbir zaman olmadığını kaydetti.



Hafta sonu Antalyaspor'la ligde de karşılaşacaklarını hatırlatan Denizli, ''Bu maçın sonucunun bizi rehavete itmeyeceğini umuyorum'' dedi.



Kadro tercihlerine yönelik bir soruyu da yanıtlayan Denizli, lige ayrı, kupaya ayrı takım çıkarmadığını, ellerindeki bütün futbolcuları iki kulvarda da kullanacağını belirtti. Denizli, ''Çok geniş bir kadroya sahip değiliz. Kupada ve ligde bütün futbolcularımızı kullanacağız'' diye konuştu.



Görev verdiği futbolcuların başarıyla mücadele ettiklerini anlatan Denizli, sahanın her yerini kullanarak pozisyon ürettiklerini vurguladı.



Transfer için de çalışmaların devam ettiğini ifade eden Denizli, transfer konusunun birkaç gün içinde netlik kazanacağını sözlerine ekledi.



ÖZDİLEK: ''ÜZGÜNÜZ''



Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de çeyrek finaldeki ilk maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Sakatlıkların oyun düzenlerini etkilediğini ifade eden Özdilek, ''İki ekip de keyifli bir oyun ortaya koyamadı, izleyenlerden özür diliyoruz. Rövanşta Antalyaspor'a yakışan bir oyun ortaya koyacağız'' diye konuştu.



Önceliklerinin Beşiktaş'la hafta sonu oynayacakları lig maçı olduğunu belirten Özdilek, İstanbul'dan puanla dönmek istediklerini dile getirdi.

