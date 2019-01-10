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Futbolda 'FETÖ' yapılanması davası | Emre Belözoğlu hakkında soruşturma sürüyor

'FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen davada 6 sanık bulunuyor

10 Ocak 2019 15:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gönderilen yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında 'FETÖ' kapsamında soruşturmanın yürütüldüğü; Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik verildiği kaydedildi.

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu 'FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldüğüne ilişkin savcılık yazısı mahkemeye ulaştı.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça gönderilen cevap yazısında, Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

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fetöemre belözoğludavaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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