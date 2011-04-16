-FUTBOLDA 'EL CLASİCO GÜNLERİ' BAŞLIYOR MADRİD (A.A) - 16.04.2011 - Futbol dünyasında "El Clasico" olarak adlandırılan Real Madrid ile Barcelona arasında 18 günde 4 kez yapılacak maçların ilki bu akşam saat 23.00'de oynanacak. Son 3 yıldır Barcelona'yı yenemeyen Real Madrid, bu sezonun ilk maçında deplasmanda 5-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak ve şampiyonluk yarışındaki 8 puanlık farkı indirmek için bugün Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarının karşısına çıkacak. Real Madrid kadrosunda önemli bir eksik bulunmazken, Barcelona da ise Puyol, Abidal ve Krkiç'in yanısıra cezalı olan Mascherano forma giyemeyecek. Real Madrid'in Portekizli yıldız futboclusu Cristiano Ronaldo, basına yaptığı açıklamada ''Barça, başka bir dünyadan değil, bizim gibi dünyanın en iyileri. En az hata yapan kazanacak'' diyerek, Katalan takımının yenilmez olmadığını savundu. ''Lig ve Kral Kupası finali tamamen birbirinden farklı maçlar'' diyen Ronaldo, 5-0'lık ilk maç hatırlatılınca ''Futbolda herşey olabilir. Son gülen iyi güler ve umarım bu Real Madrid olur'' cevabını verdi. Şu anda 5-0'lık skordan farklı bir ortam olduğunu kaydeden Xabi Alonso da, ''Uzun zaman geçti. Biz artık daha iyi oynuyoruz. İşlerin yolunda gitmesi için en iyi formül adım adım ilerlemektir'' dedi. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho da Barça'nın ''Alkışlanacak bir takım'' olduğunu belirterek, ''Barcelona, iyi oynadığı zaman layığıyla kazanıyor ve iyi oynamadığında da kazanıyor. Alkışlanacak bir takım olmasına rağmen herşey olabilir'' görüşünü savundu. Gerek Chelsea gerekse İnter'deyken Barcelona'ya karşı hep bir futbolcusunun oyundan atıldığına işaret eden Mourinho, ''Bu kez de aynı şey olabilir. O yüzden futbolcularıma 10 kişi oynamasını da öğretmek zorundayım'' değerlendirmesinde bulundu. Bu arada, Barcelona'nın genç yıldızı Gerard Pique de, Katalan basınına verdiği demeçte ''Bu zamana kadar hiç olmamış bir 18 gün olacak. Bizim gibi sokaktaki halkta bu heyecanı yaşayacak. Maç maç ilerlemek lazım. Zor olacak ama 3 kupayı da kazanmak için mücadele etmeliyiz'' ifadelerini kullandı. Öte yandan, 20 Nisan çarşamba günü Valencia'daki 50 bin kişilik Mestalla Stadı'nda oynanacak Kral Kupası finali için tüm hazırlıklar yapıldı. Barcelona ve Real Madrid arasında oynanacak finali izlemek için 200 medya kuruluşundan toplam 850 gazeteci akredite olurken, toplam 1200 polisin görevlendirildiği bildirildi.