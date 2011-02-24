-FUTBOLDA DOPİNG TESTLERİ KÖLN'DE YAPILACAK İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu, düzenlediği organizasyonlardaki maçlardan sonra alınan numunelerin doping testini Köln'de bulunan Doping Kontrol Merkezi'nde yaptırmaya başladığını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, ''Son dönemde kamuoyunun gündeminde olan doping testleri ve sonuçları ile ilgili TFF Dopingle Mücadele Kurulu ile görüşmeler yapan TFF Yönetim Kurulu, futbol alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların menfaatlerini korumasını ana öncelik olarak görerek, maç sonrası kura ile seçilen oyuncuların doping kontrolünde alınan numunelerin, Hacettepe Üniversitesi Doping Kontrol Merkezi yerine Köln'deki merkeze gönderilmesine karar verdi'' denildi.