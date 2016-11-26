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Spor

"Futbolda cinsiyetçiliğe karşı önlem alınmıyor"

Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmalar sonrası Chelsea ile mahkemelik olan Eva Carneiro, ölüm tehditleri aldığını söyledi

26 Kasım 2016 19:00

Chelsea'den tartışmalı bir şekilde ayrılan Eva Carneiro, futbol dünyasının cinsiyet ayrımcılığına karşı yeterli önlemleri almadığı görüşünde.

Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmayla gündeme oturan Chelsea'nin eski doktoru Eva Carneiro, mahkemelik olduğu Londra kulübünden ayrıldıktan sonra ölüm tehditleri aldığını söyledi.
 
Londra'da kendisine ait özel klinikte çalışmalarını sürdüren Carneiro, Chelsea'nin kendisinden özür dilemesine karşın sosyal medya üzerinden hâlâ saldırıya maruz kaldığını belirterek, "kimliği belirsiz korkaklar" olarak nitelediği bu saldırganlar hakkında yargı yoluna başvuracağını dile getirdi.

 

"Cinsiyetçiliğe karşı önlem yok"

 

48 yaşındaki doktor ayrıca, futbol dünyasının cinsiyet üzerinden ayrımcılığa karşı yeteri kadar sesini yükseltmediği görüşünde. Son dönemde ayrımcılığa karşı bir farkındalık oluştuğunu kabul eden Carneiro, "Futbolda ırkçılığa veya anti-semitizme son yıllarda önemli tedbirler alınıyor. Ancak aynı hassasiyeti cinsiyet ayrımcılığı konusunda göremiyoruz." diye konuştu.

 

Mourinho futbolu bilmemekle suçlamıştı

 

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında oynanan Chelsea-Swansea maçı sırasında sakatlık geçiren Eden Hazard'ı tedavi etmek için oyun alanına giren Eva Carneiro, maç sonrası menajer Jose Mourinho tarafından "futbol kurallarını bilmediği" gerekçesiyle eleştirilmişti.

Chelsea'nin daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Mourinho'nun kulübeye almadığı Carneiro, eylül ayında Londra kulübünden ayrılarak hem Mourinho'ya hem de Chelsea'ye karşı dava açmıştı.

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ChelseaEva CarneiroJose Mourinhofutbolcinsiyetçilik

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