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Spor

Futbolda bir ilk: Türkiye'nin de aday olduğu EURO 2024'te 'insan haklarına saygı' kriteri

Euro 2024'ün ev sahibi Eylül 2018'de açıklanacak

03 Mayıs 2017 11:54

UEFA, Almanya ve Türkiye'nin aday olduğu Euro 2024'ün düzenleyecek ülkenin seçimi için insan haklarına saygı kriterini de gözeteceğini duyurdu.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, UEFA'dan yapılan açıklamada, Türk ve Alman yetkililere adaylık sürecine dair detaylı bir bilgilendirme yapıldığı belirtildi. 

Toplantıda, aday ülkelerin yerine getirmesi gereken kriterler arasında ilk kez insan haklarıyla ilgili madde de koyulduğu ifade edildi.

Açıklamada bu kriterin Birleşmiş Milletler'in ilkeleri ve Spor, Haklar Birliği'yle yakın iş birliği içerisinde oluşturulduğu belirtildi. Kriterler arasında yolsuzluk karşıtı önlemler ve uyumluluk da bulunuyor.

UEFA Başkanı Ceferin de "İnsan hakları ve işçi haklarının korunması UEFA için en yüksek öneme sahiptir. Adaylık sürecinde, insan haklarının korunması ve gözetilmesine yönelik bir takım maddelerin kriterler arasına eklenmesi, bizim için olmazsa olmaz. Bundan böyle, UEFA'nın düzenleyeceği tüm turnuvalarda ve finallerde, ev sahipliğine aday ülkenin bu kriterlere sıkı bir şekilde uyması gerekecektir." dedi.

Türkiye ve Almanya, 27 Nisan 2018'de dosyalarını tamamlayarak UEFA'ya verecek. Euro 2024'ün ev sahibi de Eylül 2018'de açıklanacak. 

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