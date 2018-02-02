Futbolda ayın bilançosu 1 milyar Euro'yu aştı

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Avrupa kulüpleri transfere 1 milyar Euro'nun üzerinde para harcadı. İngiliz kulüpleri 468 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, Premier Ligi 317 milyon Euro ile La Liga takip etti. Rekor ise Philippe Coutinho’ya 160 milyon Euro ödeyen Barcelona’dan geldi.

Avrupa’da ara transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Kıtanın önemli liglerinde forma giyen birçok yıldız oyuncu, yüksek bonservis bedelleri ile kulüp değiştirdi. Bu değişimin toplam maliyeti de 1 milyar Euro'yu aştı... Transfere en çok parayı İngiliz kulüpleri harcadı. Bonservis bedeli için Premier Lig ekiplerinin kasasından toplam 468 milyon euro çıktı. İngilizleri, bonservislere toplam 317 milyon Euro harcayan İspanyollar takip etti.

Kulüp bazında ara transferin harcama şampiyonu ise İspanyol futbol devi Barcelona oldu. Yoğun çabalar sonucunda Liverpool’un Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho’yu kadrosuna katan Katalan ekibi, bonuslar dahil 160 milyon Euro'yu (yaklaşık 750 milyon Türk Lirası) gözden çıkardı. Aynı zamanda kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atan Barça, Palmeiras’ın genç stoperi Yerry Mina’yı da 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. La Liga’da dikkat çeken bir diğer transfere de Atletico Madrid imza attı. Atletico, sezon başında anlaşmasına rağmen yasağı nedeniyle ara transferde kadrosuna kattığı Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa için Chelsea’ye 66 milyon Euro ödedi.

İngilizler, 468 milyon Euro'nun büyük bölümünü savunma oyuncularına harcadı. Coutinho’yu Barça’ya kaptıran Liverpool, Southampton’ın Hollandalı stoperi Virgil van Dijk’i 78.8 milyon Euro karşılığında kadrosuna katttı. Liverpool, bu hamlesi ile bir defans oyuncusuna en yüksek bonservisi ödeyen kulüp unvanıyla tarihe geçti. Manchester City de Athletic Bilbao’nun 23 yaşındaki Fransız stoperi Aymeric Laporte için 65 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Arsenal da ara transferin son gününde Borussia Dortmund’un Gabonlu santrforu Pierre-Emerick Aubameyang’ı 64 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı.

İngilizlerin yaptığı yüksek bonservis harcaması Türk kulüplerinin de işine yaradı. Beşiktaş, Cenk Tosun’u bonuslar hariç 22 milyon Euro'ya Everton’a sattı. Galatasaray ise Badou Ndiaye’yi 16 milyon Euro karşılığında Stoke City’ye gönderdi.

Almanya, Fransa ve İtalya liglerinde ise ara transfer dönemi geçmişe göre suskun geçti. Almanya’nın en pahalı transferini, Basel’in savunma oyuncusu Manuel Akanji’yi 21.5 milyon Euro'ya kadrosuna katan Borussia Dortmund gerçekleştirdi. Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın son 16 turundaki rakibi Bayern Münih ise eski golcüsü Sandro Wagner’i 13 milyon bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim’dan geri aldı.

Fransa’da da genç oyunculara yatırım yapmayı sürdüren Monaco, Genova’nın 16 yaşındaki İtalyan golcüsü Pietro Pellegri’nin bonservisine 21 milyon Euro ödedi. İtalyan kulüpleri ise yüksek bedelli transfer yapmadı.