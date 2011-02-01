-FUTBOLDA ARA TRANSFER DÖNEMİ SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonu ara transfer dönemi sona erdi. Ligde mücadele eden 18 takımda toplam 158 futbolcu takım değiştirirken, ara dönemin en flaş transferlerine Beşiktaş imza attı. Atletico Madrid'den Simao Pedro Fonseca Sabrosa'yı renklerine bağlayan Siyah-beyazlılar, Valencia'dan Fernandes ve Werder Bremen'den Almeida'yı da kadrosuna kattı. Beşiktaş'ta forma giyen 7 futbolcunun 4'ü başka takımlara kiralanırken, diğer 3'ünün ise siyah-beyazlı ekiple yolları ayrıldı. Ara transfer döneminde en hareketli günler yaşayan takımlar Bucaspor, Konyaspor ve Sivasspor oldu. Bucaspor bu dönemde 10 futbolcuyla anlaşma sağlarken, 8 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Konyaspor ise 9 futbolcuyu renklerine katarken, 10 futbolcuyu da başka takımlara gönderdi. Yiğidolar ise 7 futbolcu ile anlaşırken, 11 futbolcusu başka takımlara transfer oldu. Lider Trabzonspor 4 yeni transfer yapmakla yetinirken kadrosundan kimseyi göndermedi. Bursaspor ise 4 futbolcuyla anlaştı, kadrosundan 3 oyuncu gönderdi. Bu dönemde yeni bir transfere imza atmayan Fenerbahçe, Gökhan Ünal'ı İstanbul Büyükşehir Belediye'ye kiralarken, Kazım Kazım ise Galatasaray'a gitti. Galatasaray, Fenerbahçe'den Kazım Kazım, Cluj'dan Culio, Steau Bükreş'ten ise Borin Bogdan Stancu ve Robinson Zapata Montano ile gücüne güç kattı. Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde takımlarda giden ve gelen oyuncularla takımları şöyle: -ANKARAGÜCÜ- Gelenler: Serdar Özkan (Galatasaray), Fatih Tekke (Beşiktaş), Ergin Keleş (Manisaspor), Jaroslav Cerny (Slavia Prag), Mehmet Çoğum (Kardemir Karabükspor), Muhammed Türkmen (Kartalspor) Gidenler: Hürriyet Güçer (serbest), Roguy Meye (serbest), Muhammed Hanefi Yoldaş (Kardemir Karabükspor), Mehmet Çakır (Trabzonspor), Theo Weeks (Çaykur Rizespor) (kiralık), Vitek (Salzburg) -BEŞİKTAŞ- Gelenler: Manuel Henriques Tavares Fernandes (Valencia) (kiralık), Hugo Miguel Pereira de Almeida (Werder Bremen), Simao Pedro Fonseca Sabrosa (Atletico Madrid) Gidenler: Tomas Zapotocny (Sparta Prag), Filip Holosko (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) (kiralık), Michael Fink (Borussia Mönchengladbach) (kiralık), Fatih Tekke (Ankaragücü), Yusuf Şimşek (Kayseri Erciyesspor), Rodrigo Barbosa Tabata (Al-Rayyan) (kiralık), Ali Kuçik (Bucaspor) (kiralık) -BUCASPOR- Gelenler: Cenk İşler (Samsunspor), Jose Leandro Gomes (Brezilya), Pavel Londak (Estonya), Torric Jebrin (Gana), Koray İçten (Konyaspor), Kevin Pariente (Fransa), Ali Kuçik ve Samet Bülbül (Beşiktaş) (kiralık), Beto (Gaziantepspor) (kiralık), Abdulkadir Özgen (Kayserispor) Gidenler: Veli Kızılkaya (Kayseri Erciyesspor), Mehmet Polat (Mersin İdman Yurdu), Tomas, Dady, Manucho, Dahmane ve İbrahim Dağaşan (Medical Park Antalyaspor), Emre Aktaş (Adanaspor) -BURSASPOR- Gelenler: Mehmet Sak (Altay), Ahmet Arı (Gaziantepspor), Kenny Miller (Glasgow Rangers), Jozy Altidore (Villarreal) Gidenler: Muhammed Demir (Gaziantepspor), Leonel Jorge Nunez (sözleşmesi fesh edildi), Hector Damian Steinert (sözleşmesi fesh edildi) -ESKİŞEHİRSPOR- Gidenler: Adem Sarı (Denizlispor) (kiralık), Emre Aygün (Gençlerbirliği), Jaycee John Okwunwanne (Konyaspor), Luka Vucko (Hırvatistan), Bülent Kocabey (Karabükspor), Caner Celep (Kartalspor), Agim İbraimi (Makedonya) -FENERBAHÇE- Gidenler: Gökhan Ünal (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) (kiralık), Kazım Kazım (Galatasaray) -GALATASARAY- Gelenler: Kazım Kazım (Fenerbahçe), Berk İsmail Ünsal (Gaziosmanpaşaspor), Juan Emmanuel Culio (Cluj), Yekta Kurtuluş (Kasımpaşa), Borin Bogdan Stancu ve Robinson Zapata Montano (Steaua Bükreş) Gidenler: Ali Turan (Medical Park Antalyaspor), Musa Çağıran ve Mehmet Batdal (Konyaspor) (kiralık), Serdar Özkan (Ankaragücü) -GAZİANTEPSPOR- Gelenler: Wagner Ferreira Dos Santos (Lokomotiv Moskova), Cenk Tosun (Eintrach Frankfurt), Hakan Duyan Burton (Shrewsbury Town), Muhammet Demir (Bursaspor) Gidenler: Ahmet Arı (Bursaspor), İbrahim Ferdi Coşkun (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor) (kiralık) -GENÇLERBİRLİĞİ- Gelenler: Erdal Kılıçarslan (Konyaspor), Yasin Öztekin (Borussia Dortmund), Randall Azofeifa (Gent), Joachim Mununga (Mechelen), İhsan Burak Özsaraç (Manisaspor), Emre Aygün (Eskişehirspor), Gidenler: Mehmet Yozgatlı (Çaykur Rizespor), Bilal Çubukçu (Aachen), Billy Mehmet (Samsunspor), Shane Smeltz (Golden Coast), Bekim Bala (serbest) -İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR- Gelenler: Gökhan Ünal (Fenerbahçe) (kiralık), Filip Holosko (Beşiktaş) (kiralık) Gidenler: Gökhan Kaba (Çaykur Rizespor) (kiralık), Mehmet Yılmaz (Turgutluspor) (kiralık), Can Morgül (OYAK Renaultspor) (kiralık), İbrahim Akdağ (Pursaklarspor) (kiralık), Hasan Ali Durtuluk (Tavşanlı Linyitspor) (kiralık) -KARDEMİR KARABÜKSPOR- Gelenler: Houcine Ragued (Slavia Prag), Dyego Rocha Coelho (Atletico Mineiro), Merter Yüce (Giresunspor), Muhammet Hanefi Yoldaş (Ankaragücü), Bülent Kocabey (Eskişehirspor), Aydın Karabulut (Ankaraspor) Gidenler: Fatih Ceylan (Denizlispor), Mehmet Çoğum (Ankaragücü), Ferdi Elmas (takımı yok), Engin Aktürk (Çaykur Rizespor) -KASIMPAŞA- Gelenler: Juan Orlando Robledo Bustos (Mjallby), Sercan Temizyürek (Samsunspor) Gidenler: Yekta Kurtuluş (Galatasaray) -KAYSERİSPOR- Gelenler: Emir Kujoviç (Halmstad), Noureddine Amrabat (PSV Eindhoven), Karim Ziani (Wolsfburg) -KONYASPOR- Gelenler: Mariusz Pawelek ve Marcin Robak (Wisla Krakow), Alvaro Perez Mejia (Arles Avignon), Ertuğrul Arslan (Antalyaspor), Barbaros Bahadır Barut (Ankaragücü), Kamil Zayatte (Hull City), Mehmet Batdal, Musa Çağıran ve Emre Yüksektepe (Galatasaray) (kiralık) Gidenler: Emre Toraman ve Eser Yağmur (Kayseri Erciyesspor), Emrah Eren (Denizlispor), Ramazan Kahya (Göztepe), Erdal Kılıçarslan (Gençlerbirliği), Burak Karaduman (Mersin İdman Yurdu), İbrahima Bangoura, Martin Klein, Ivan Lietava ve İbrahim Ege (serbest) -MANİSASPOR- Gelenler: Fatih Yılmaz (Almanya), Maciej Stanislaw Iwanski (Polonya), Onur Karakabak (Fenerbahçe)(kiralık) Gidenler: Ergin Keleş (Ankaragücü), Gabriel, Momha, Dica ve Dilaver Güçlü (Samsunspor), Adem Büyük (Mersin İdman Yurdu), Burak Özsaraç (Gençlerbirliği), Semavi Öztürk (Çaykur Rizespor) -MEDİCAL PARK ANTALYASPOR- Gelenler: Ali Turan (Galatasaray), İbrahim Dağaşan (Bucaspor), Mehmet Yılmaz (Gaziantepspor) -SİVASSPOR- Gelenler: Korcan Çelikay (Beşiktaş), Jakub Navratil ve Tomas Rada (Victroia Plezen), Kamil Grosicki (Bialystok), Michael Eneramo (Esperance Sportive), Sandro Da Silva Mendonça (Coritiba FC), Lubos Kamenar (FC Nantes) Gidenler: Mamadou Diallo ve Sead Ramoviç (sözleşmeleri sezon sonuna kadar donduruldu), Bruno Zita Manangoye, Alioum Saidou, Nabil Taider ve Ceyhun Eriş (Denizlispor), Sedat Yeşilkaya, Akın Vardar (Karşıyaka), İbrahim Şahin (Orduspor), Ferhat Bıkmaz, İbrahim Yay (Tarsus İdmanyurdu) (kiralık) -TRABZONSPOR- Gelenler: Pawel Brozek (Wisla Krakow), Piotr Brozek (Wisla Krakow), Mehmet Çakır (Ankaragücü), Zeki Yavru (1461 Trabzon)