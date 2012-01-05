-Futbolda ara transfer dönemi resmen başladı İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - Futbolda ara transfer ve tescil dönemi resmen başladı. Profesyonel liglerde ekiplerin bu sezon kadrolarındaki eksikleri tamamlamaları için son fırsat olan '2. Transfer ve Tescil Dönemi', 28 gün sürecek. Ara transfer dönemi, 1 Şubat Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecek. Spor Toto Süper Lig ekipleri, 18. hafta maçlarının dün ve önceki gün oynanması nedeniyle, yaptıkları transferleri ancak 19. haftadan itibaren oynatmaya başlayabilecek.