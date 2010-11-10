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Spor

FUTBOLDA A2 MİLLİ TAKIMI KURULUYOR İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2010 19:58

-FUTBOLDA A2 MİLLİ TAKIMI KURULUYOR İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu, (A) Milli Takım'a oyuncu veren yetenek havuzunu genişletebilmek ve Ümit Milli Takım yaşını doldurmuş oyuncuları daha yakından izleyebilmek amacıyla, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink yönetiminde A2 Milli Takımı kurulacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, A2 Milli Takımı'nın, 1987-88-89 doğumlu oyuncuların ağırlıklı olarak yakından izleneceği ve A Milli Takım'a hazırlanacağı bir organizasyon olacağı belirtilirken, ''Bu amaçla, (A) Milli Takım teknik kadrosu yönetiminde maç ve oyuncu izleme komitesi, Süper Lig'in yanı sıra özellikle Bank Asya Birinci Lig, Spor Toto İkinci Lig ve Spor Toto Üçüncü Lig maçlarında da söz konusu yaş grubundaki oyuncuların performanslarını dikkatle takip edecek. Komite, bu liglerde görev yapan teknik sorumlularla yoğun temas kurarak, oyuncular hakkındaki diyalogu sürekli canlı tutacak. Ayrıca bu yaş grubunda olup, profesyonel futbol yaşamlarını yurt dışında sürdüren oyuncular da aynı şekilde gözlem altına alınacak'' denildi. A2 Milli Takımı'nın, Ümit Milli Takım'dan (A) Milli Takım'a geçişi kolaylaştırmayı, bu konuda zorlanan oyuncuların gelişimlerini yakından takip etmeyi ve uluslararası alanda oynanacak maç sayısını artırarak, onlara hedef göstermeyi amaçladığı aktarılırken, şu ifadelere yer verildi: ''Teknik Direktör Guus Hiddink ve ekibi, (A) Milli Takım'ın maç oynadığı dönemlerde A2 Milli Takımı'nı da oluşturup, çalışmaların FIFA takvimine uygun yapılmasını sağlayarak, iki ekip arasında sağlam bir eşgüdüm kurmayı hedefliyor. A2 Milli Takımı çalışmaları ilk olarak 14-17 Kasım tarihlerinde İstanbul'daki kampla başlayacak. 2011 yılının ilk yarısında 9 Şubat, 25-29 Mart ve 3-7 Haziran tarihlerindeki kamplar ve oynanacak maçlarla etkinlikler devam edecek.'' Yeni oluşturulacak A2 Milli Takımı'nın çalışmalarını, (A) Milli Takım antrenörleri Fuat Usta ve Erdal Keser tarafından Guus Hiddink'e bağlı olarak yürütüleceği kaydedildi.

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