-FUTBOLDA 27 KULÜP ULUSAL LİSANS ALDI İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilk kez 2011-2012 sezonunda hayata geçirilecek Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında, en üst 3 ligde yer alan toplam 27 kulüp lisans aldı. TFF Kulüp Lisans Kurulu; Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig'deki 71 kulübün yüzde 100'ünün yapmış olduğu başvurularının incelemesini tamamladı. Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan 27 kulüp içindeki takımlar arasında bulunan 9 Spor Toto Süper Lig kulübü ve Bank Asya 1. Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'a, UEFA Kulüp Lisansı verilmesine karar verdi. Buna göre; Beşiktaş, Bursaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Kayserispor ile Trabzonspor ve Bank Asya 1. Lig'den Çaykur Rizespor, UEFA lisansı aldı. Başvuruları, ''Hukuki, Sportif, Altyapı, Personel ve Mali Kriterler'' üzerinden ulusal bazda denetleyen ve mali yapılarının uygunluğuna göre inceleyen TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun kararı doğrultusunda, ulusal lisans almaya hak kazanan 27 kulüp şöyle: Spor Toto Süper Lig: UEFA Kulüp Lisansı alan Beşiktaş, Bursaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Kayserispor ve Trabzonspor'nin yanı sıra Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Manisaspor. Bank Asya 1. Lig: UEFA Kulüp Lisansı alan Çaykur Rizespor'un yanı sıra Altay ve Boluspor. Spor Toto 2. Lig: Alanyaspor, Bandırmaspor, Balıkesirspor, Belediye Vanspor, Eyüpspor, Fethiyespor, Göztepe, İskenderun Demir Çelikspor, Pendikspor, Turgutluspor, Şanlıurfaspor ve Yeni Malatyaspor. Ocak 2011'de hayata geçen ve 3 yıllık geçiş sürecinin uygulanacağı Ulusal Kulüp Lisans Sistemi ile kulüplerin gerekli eğitimi almış profesyonel kadrolarla çalışmaları, kulüplerin tüm genç takımlarını akademi ligleri seviyesine ulaştırmak ve liglerde elit oyuncuların yetişmesi ve kulüplerin UEFA standartlarında tesislere ve statlara sahip olmaları sağlanacak. Kulüplerin mali disiplin altında tutularak, mali durumları ile ilgili daha dikkatli ve hassas davranmaları sağlanacak. Tüm kulüplerin yıllık mali tablolarını sunmaları sayesinde, Türk futbolunda mali şeffaflık adına büyük ve önemli adımların atılması elde edilecek.