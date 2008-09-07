Futbolcuya seks şantajı!

Manchester City’nin eski kalecilerinden 22 yaşındaki Ashley Timms, elinde seks videosu bulunan başka bir İngiliz Premier Lig oyuncusuna şantaj yaptığı gerekçesiyle 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.



City’nin eski kalecilerinden 22 yaşındaki Ashley Timms, elinde seks videosu bulunan başka bir İngiliz Premier Lig oyuncusuna şantaj yaptığı gerekçesiyle 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Timms, yasal engeller yüzünden adı açıklanmayan futbolcudan 15 bin sterlin para koparmaya çalıştı. Videoda oyuncunun, evinde bir kadınla seks yaparken görüntülerinin yer aldığı bildiriliyor. Timms, diğer futbolcuyu, parayı ödememesi halinde görüntüleri sızdırmakla tehdit etmişti.

