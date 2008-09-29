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Spor

Futbolcuya saldıranlar yakalandı

29 Eylül 2008 03:00


Sezon başında TFF 2. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Adana Demirspor'dan Bank Asya 1. Lig takımlarından Adanaspor'a transfer olan Emrah Bedir'i darp ettikleri belirlenen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentin en işlek caddelerinden Gazipaşa Bulvarı'nda, takım arkadaşı Emre Hızarcı ve Tayfun Onat ile otomobiliyle giderken, üzerinde Adana Demirspor forması bulunduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğramasının ardından zanlıların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen O.Y, M.Ç.K. ve M.D., Reşatbey mahallesinde yakalandı.

Genç futbolcunun aracına zarar veren zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.



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