-FUTBOLCUYA HOVARDA SGK'YA CİMRİLER ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - Transfer sezonunda kesenin ağzını açan bazı spor kulüpler, ödemedikleri primler nedeniyle sigorta borçluları listesine girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçlarının yeniden yapılandırılmasının ardından 100 bin lira ve üzerinde sigorta prim aslı borcu bulunan işverenlerin listesini güncelledi. Sigorta borçluları listesine bu yıl 3 bin 996 işveren girdi. Listede, bazı belediyeler, kamu kuruluşları, tekstil firmaları, sağlık kuruluşları, özel eğitim kurumları ve turizm işletmeleri bulunuyor. SGK borçluları arasında spor kulüpleri de yer aldı. Listeye çeşitli liglerden 11 spor kulübü girdi. Borçlu kulüplerin başını 773 bin 450 liralık sigorta borcuyla Adanaspor Spor Faaliyetleri A.Ş çekti. Borçlular listesinde 203. sırada yer alan Adanaspor, transfer sezonunda Beşiktaş ve Galatasaray'ın Ersan Adem Gülüm'ü transfer girişimlerinde uzun süre gündemde yer almıştı. Gülüm'ü renklerine katan Beşiktaş, sözleşme fesih bedeli olarak Adanaspor Kulübü'ne 2 milyon avro ödemeyi taahhüt etmişti. Adanaspor'u listede 301. sırada bulunan Gaziantepspor Kulübü izliyor. Bu sezon kadrosunu Yasin Pehlivan (Rapid Wien), Taşkın Çalış (B. Monchengladbach) ve Bekir Ozan Has (Bursaspor) ile güçlendiren Gaziantepspor'un, 590 bin 464 lira sigorta borcu bulunuyor. Çorlu Spor Kulübü de 398 bin 320 lira borçla 542. sırada yer alıyor. -TRANSFERLERE AYRILAN MİLYON AVROLAR- Borçlular listesinin 548. sırasında üç büyüklerden Beşiktaş bulunuyor. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş, SGK'ya olan 396 bin 337 liralık borç nedeniyle listeye girdi. Hareketli bir transfer sezonu yaşayan Beşiktaş, kadrosuna Egemen Korkmaz (Trabzonspor), Veli Kavlak (Rapid Wien), Tanju Kayhan (Rapid Wien), Mustafa Pektemek (Gençlerbirliği), Burak Kaplan (B.Leverkusen), Sidnei (Benfica), Ersan Adem Gülüm (Adanaspor), Mehmet Akyüz (TKİ Tavşanlı Linyitspor), Bebe'yi (Manchester United) kattı. Beşiktaş Kulübü'nün İMKB'ye yaptığı bildirimlere göre, Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılan Brezilyalı futbolcu Sidnei Rechel Da Silva Junior'a gelecek sezon için 1 milyon 100 bin avro ödenecek. Siyah-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki stoperin kiralanma bedeli olarak da kulübü Benfica'ya 200 bin avro ödemede bulunacak. Ersan Adem Gülüm'ün transferi için sözleşme fesih bedeli olarak Adanaspor Kulübü'ne 2 milyon avro ödeyecek Beşiktaş, ayrıca oyuncunun 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası karşılaşmalarında yer almasına bağlı olarak Adanaspor'a sezon başına 1 milyon avroya kadar ek ödeme yapabilecek. Beşiktaş, Mehmet Akyüz'ün transferi için TKİ Tavşanlı Linyitspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 900 bin lira ödeyecek. Kulüp ayrıca oyuncuya 2011-2012 sezonu için 450 bin lira garanti ücret ve 25 bin lira maç başı ücreti, 2012-2013 sezonu için 550 bin lira garanti ücret ve 30 bin lira maç başı ücreti ödemesinde bulunacak. Siyah-Beyazlılar ayrıca Mustafa Pektemek'in transferi için de Gençlerbirliği'ne sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avro ödeyecek. -DİĞERLERİ- SGK'nın 100 bin lira ve üzerinde sigorta prim aslı borcu bulunan işverenlere ilişkin listesinde yer alan kulüpler ve borç miktarları şöyle: Kulüpler Sigorta Borcu (lira) ---------------------------------------------------- ------------- Adanaspor Spor Faaliyetleri A.Ş 773.450 Gaziantepspor Kulübü 590.464 Çorlu Spor Kulübü 398.320 Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş 396.337 Aydınspor Kulübü 382.178 Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanlığı 316.795 Ünyespor Kulübü 311.569 Giresunspor Kulübü Başkanlığı 241.290 Gebze Spor Kulübü 205.304 Aksaray Spor Kulübü Başkanlığı 173.390 Yeni Salihli Spor Kulübü 120.187 -''SPOR EMEKÇİLERİ MAĞDUR OLUYOR''- Türkiye Devrimci Spor Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Metin Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfere yüklü miktarda para harcayan kulüplerin, SGK'ya sigorta prim borçlarını ödememelerinin bu konudaki çarpıklığı ortaya koyduğunu söyledi. Kulüp yönetimlerinin tribünleri etkilemek için transferlere ağırlık verdiklerini, sporu ve spor emekçilerini düşünmediklerini savunan Kurt, spor emekçilerinin haklarının ödenmesinin bir getirisi olmadığı düşüncesiyle bu konuların ihmal edildiğini belirtti. Bu tablonun spor emekçilerinin mağdur edildiğini dile getiren Kurt, geçmişte emeklik başvurusu yapan spor emekçilerinin bir gün bile sigortalı gösterilmediği gibi çarpıcı örneklerle karşılaşıldığına dikkati çekti. Sendikayı tam da bu tür mağduriyetleri ortadan kaldırmak için kurduklarını vurgulayan Kurt, sendika olarak bu tür olayların takipçisi olacaklarını ve gereken girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.