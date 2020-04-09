Futbolcularla açık alanda antrenman yapan Mourinho hatasını kabul etti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon çağrıları yapılırken Tottenham futbolcularıyla parkta antrenman yaparken görüntülenen teknik direktör Jose Mourinho , hatasını kabul etti. Mourinho, "Eylemlerimin hükûmet protokolüne uygun olmadığını ve sadece evimizin içindekilerle temas halinde olmamız gerektiğini kabul ediyorum" dedi. Ancak özür dilemedi.

Evde kal kampanyası kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanmasına ve genel menajerliğini yaptığı Tottenham futbol kulübünün antrenmanların evden yapılması kararına rağmen, Portekizli hocanın halka açık bir parkta antrenman yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Tepkiler üzerine Tottenham yönetiminin "Oyuncularımızı ve teknik direktörümüzü korona önlemlerine saygı göstermeye davet ediyoruz" diye uyardığı Mourinho, yaptıklarının hükûmetin tavsiyelerine aykırı olduğunu kabul etti. CNN Sport'a açıklama yapan Mourinho, "Eylemlerimin hükümet protokolüne uygun olmadığını ve sadece evimizin içindekilerle temas halinde olmamız gerektiğini kabul ediyorum" dedi.

Britanya Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarının büyük fedakarlıklarına gönderme yapan Portekizli hoca, "Yaşamları kurtarmak ve NHS'deki kahramanları desteklemek için hepimizin üstüne düşeni yerine getirmesi ve hükümetin tavsiyelerinden çıkmaması yaşamsal önemde" vurgusu yaptı.

İngiliz Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Tottenham'ın genel menajerini, Londra'daki bir parkta, takım oyuncularıyla koşarken ve rekor transfer Tanguy Ndombele'yle bire bir idman yaparken gösteren fotoğraflar, sosyal medyada yayımlanmıştı. Fotoğraflarda ikili, sosyal mesafe kurallarına uyuyordu.