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Spor

FUTBOLCULARIN TAMAMI KAMPA GİTMEYECEK İSTANBUL (A.A)

17 Temmuz 2011 20:07

-FUTBOLCULARIN TAMAMI KAMPA GİTMEYECEK İSTANBUL (A.A) - 17.07.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, isim vermeden, yarınki Almanya kampına bazı oyuncuların götürülmeyeceğini söyledi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen yeni sezon forma tanıtımı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Fatih Terim, ''Yarınki Almanya kampında bazı oyuncularımız burada kalacak. İnşallah olmaz ama Almanya dönüşü de küçük bir liste olabilir'' dedi. Göreve geldikleri dönemde bazı oyuncularla yollarını ayırdıklarını, şimdi de yine bazı oyuncuların yolunu açma adına hareket ettiklerini aktaran Terim, kamp sonrası benzer bir uygulama olabileceğinin altını çizdi. Kamp döneminde takıma takviye olup olmayacağı soruları üzerine ise Terim, ''Umarım olur ama bizim kafamızda bazı planlar var ve bu planları hayata geçirmek istiyoruz. Ancak bu planlar takviye yapılmasıyla ilgili değil'' demekle yetindi. Öte yandan, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, futboldaki şike soruşturmasıyla ilgili yöneltilen sorulara, ''Biz başkanımız vasıtasıyla gerekli açıklamalarımızı yaptık. Artık susup bekleyeceğiz'' yanıtını verdi.

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