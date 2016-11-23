"Futbolcuların poğaça alacak parası yok"

Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Tekirdağspor Başkanı Mustafa Aydoğdu, futbolcuların poğaça alacak paralarının kalmadığını söyledi.



Transfer yapmaları gerektiğini ama ceplerinde paralarının olmadığını belirten Aydoğdu, "Transfer yapacağız cepte para yok. Hoca geldi kendi gücümüz nispetinde 5, 10, 15 TL transfere başladık. Şimdi bizim yaptığımız 26 transferin toplam bedeli 1 milyon 825 bin TL'dir.



13 maçtır bu çocuklara prim veremiyoruz. Hocalarıma 5 aydan beridir maaş veremiyorum. Futbolcunun belli primlerini ödedik. Senetler geldi, piyasaya borcumuz var." dedi.

"Ceplerinde poğaça alacak paraları kalmayan insanlar"

haberler.com'un haberine göre; takımın önündeki iki maçında değerlendirmesini yaptıktan sonra eğer bir çözüm bulunamazsa, teknik kadronun da görevden ayrılacağını belirten Aydoğdu konuşmalarını şöyle noktaladı: "Bu takıma ben yürekten teşekkür ediyorum. Bu takım, bu şehrin onurunu incitmemek için buraya kadar geldi. Hocamda dedik ki artık buraya kadar.



Ben saygı duyuyorum. Futbolcularımız, kaptanlarımız burada işte. Bu çocuklar, inanın ki ceplerinde poğaça alacak paraları kalmayan insanlar. Hanımı doğum yapmış, parasını gönderemeyen insanlar, faturası gelmiş icra kesilmiş ödeyemeyen insanlardır. Onun için ben bu çocukları huzurlarınızda alınlarından öpüyorum. Bundan sonra bu takıma sahip çıkılması lazım."