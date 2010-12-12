-FUTBOLCULARIN OTOBÜSÜ DEVRİLDİ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 12.12.2010 - Afyonkarahisar'da, Kütahya deplasmanından dönen Sandıklı Belediyespor oyuncularını taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralananların sayısının 16 olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Kütahya Şekerspor deplasmanından dönen Sandıklı Belediyespor oyuncularını taşıyan Erdoğan Demirtaş idaresindeki 26 AL 403 plakalı otobüs, Afyonkarahisar Sandıklı karayolu 43'üncü kilometresinde buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü Erdoğan Demirtaş, Belediyespor oyuncularından Ahmet Çelik, Abdurrahman Şahan, A. İhsan Cingöz, Rıdvan Pehlivanlı, Gökhan Erata, Yunus Yılmaz, Fatih Öztopbaş, Halil Atasoy, Ferhat Aydoğdu, Harun Korkmaz, Gökhan Sevren, Barış Şeker, İbrahim Gümüş, Hakan Karaca, Adem Kırdar yaralandı. Yaralılardan Ahmet Çelik Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken diğerleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.