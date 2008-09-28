Futbolcuların korkulu rüyası

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marcello Lippi, üst ve alt motor dejenerasyonu olarak açıklanan ve kısa adı ALS olan Amiotrofik Lateral Skleroz hastalığının oyuncuların korkulu rüyası haline geldiğini belirtti.







Lippi, "Spor ve ALS arasındaki bağlantıyı anlamak iyi olurdu. Futbolcuların bu felaket hastalığa yakalanma oranı yüksek. Son araştırmalar gösteriyor ki, doping kullanımı ve ALS arasında bir bağlantı yok. Mesela dopingin yaygın kullanıldığı bisiklet sporunu yapan sporcularda bu hastalık yaygın değil. Araştırmalara göre çimen üstünde yapılan spor alanlarında bu hastalığı görme oranı yüksek. Tabii ki bu durum futbolcular arasında korku yaratıyor" diye konuştu.



Nedeni ve çaresi henüz bilinmeyen bu hastalıkla ilgili istatistiki değerler, İtalya'da 7 bin 325 kişinin ALS hastası olduğunu, bunlardan 8'inin ise futbolcu olduğunu gösterdi.



Genelde 16 bin 600 kişide bir görülen hastalık, futbolcular arasında çok daha yüksek bir orana sahip. ALS her 600 futbolcuda bir görülüyor.



Torino'da son yapılan araştırmalar ise tabloyu daha vahim kılıyor. 24 bin futbolcu üzerinde taramada 40'ının bu hastalığı taşıdığını gösterdi.



Bu da hastalığın görülme oranının her 600 fulbolcuda 1'e indiğini gösteriyor. Bu da futbol oyuncuları arasında panik yaratıyor.



ALS hastalığı son olarak Milan ve Fiorentina'nın unutulmaz oyuncusu Stefano Borgonovo ile gündeme geldi.



Kariyerine 1996 yılında son veren İtalyan forvet, birkaç yıl önce sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Uzun araştırmalar sonunda yaklaşık bir ay önce hastalığının ALS olduğu tespit edildi.



Bu süre içinde tüm sinir sistemi iptal olan Borgonovo, tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor.



Borgonovo'nun tedavisine destek vermek amacıyla 8 Ekim Çarşamba akşamı Milan ve Fiorentina arasında bir dostluk maçı oynanacak. Maçın tüm geliri Borgonovo'nun tedavisi için kullanılacak.



