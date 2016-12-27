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Spor

Futbolcuları ve taraftarları taşıyan tekne alabora oldu; 30 kişi öldü!

Teknenin kaptanı dahil birçok yolcunun kaza sırasında sarhoş olduğu iddia edildi

27 Aralık 2016 13:47

Uganda'da, Buliisa Bölgesi'ndeki bir futbol takımını ve taraftarları taşıyan tekne, Albert Gölü'nde devrildi, aralarında futbolcuların da bulunduğu 30 kişi yaşamını yitirdi.

Uganda Polisi, teknede 45 kişinin olduğu ve 30 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis komutanı John Rutagira, 15 kişinin kurtarıldığını, kurtarma operasyonuna balıkçıların yardım ettiğini söyledi.

Teknenin kaptanı dahil birçok yolcunun kaza sırasında sarhoş olduğu iddia edilen teknedeki kişilerin can yeleği takmadığı belirtildi.

Teknelere genelde kapasitesinden fazla kişinin bindirildiği, geçtiğimiz ay 10 kişinin Albert Gölün'de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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