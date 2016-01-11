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Dünya

Futbolcuları taşıyan otobüs köprüden uçtu; 20 kişi hayatını kaybetti

Kazada 25 kişi de yaralandı

11 Ocak 2016 12:37

Meksika'da yolcuları taşıyan otobüs köprüye uçtu, 20 kişi yaşamını yitirdi. Veracruz eyaletine bağlı Cordoba kenti yakınlarında meydana gelen kazada 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.

CNN Türk'ün haberine göre Sivil savunma yetkilisi Yolanda Gutierrez, yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti. Ölen ve yaralananların kimliği henüz açıklanmadı.

Kazanın, aşırı hız yaptığı belirlenen otobüs şoförünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği sanılıyor.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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