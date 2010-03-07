Futbolcuları Diyarbakır'dan kaçırma operasyonu

T24- Diyarbakırspor ile Bursaspor arasındaki gerilimli maçta, Diyarbakır emniyeti de önemli bir sınav verdi. Maçın tatil edildiğini önceden öğrenen güvenlik güçleri, olayların büyümemesi için ilginç bir operasyonun altına imza attı.
Diyarbakırspor ile Bursaspor, son yılların tansiyonu en yüksek maçında karşı karşıya geldi. Diyarbakır polisi, hakemin tatil kararı almasıyla birlikte, konuk yeşil-beyazlıları güvenle stattan çıkarmak için ilginç bir operasyonun altına imza attı.
DİYARBAKIR HÜKMEN YENİK SAYILABİLİR
Tatil kararını, resmen açıklanmadan önce maçın hakeminden öğrenen güvenlik güçleri, Bursaspor kafilesinin stattan çıkarmak için operasyonun düğmesine basıldı. Konuk takım çıkış kapısına gizlice otobüsler getirildi. Bu sırada Diyarbakırsporlu yöneticilerin ne maçın tatil edildiğinden ne de Bursaspor'un stattan ayrılmak üzere olduğundan haberi vardı. Nitekim kulüp başkanı Çetin Sümer maçın ardından bu duruma dikkat çekti: "Ben bir kulüp başkanı olarak maçın tatil edildiğini 20-25 dakika sonra öğrendim. Böyle yangından mal kaçırır gibi maçın tatil edilmesini gerektirecek ne vardı."
Öyle ki; Bursaspor kafilesi stadı terketmeye hazırlanırken, teknik direktör Güvenç Kurtar, öğrencilerine taktik veriyordu. Yönetici ve futbolcular ise sahaya getirilen mikrofonlarla taraftarı sükunete davet ediyordu.
Diyarbakırspor taraftarına maçın tatil edildiği izleniminin verilmemesi için, protokol tribününde yer alan kent yöneticileri de durumdan haberdar edilmedi. Tüm bunlar yaşanırken Bursaspor kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanının yolunu tutmuştu.