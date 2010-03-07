Futbolcuları Diyarbakır'dan kaçırma operasyonu

T24- Diyarbakırspor ile Bursaspor arasındaki gerilimli maçta, Diyarbakır emniyeti de önemli bir sınav verdi. Maçın tatil edildiğini önceden öğrenen güvenlik güçleri, olayların büyümemesi için ilginç bir operasyonun altına imza attı.

DİYARBAKIR HÜKMEN YENİK SAYILABİLİR





Tatil kararını, resmen açıklanmadan önce maçın hakeminden öğrenen güvenlik güçleri, Bursaspor kafilesinin stattan çıkarmak için operasyonun düğmesine basıldı. Konuk takım çıkış kapısına gizlice otobüsler getirildi. Bu sırada Diyarbakırsporlu yöneticilerin ne maçın tatil edildiğinden ne de Bursaspor'un stattan ayrılmak üzere olduğundan haberi vardı. Nitekim kulüp başkanı Çetin Sümer maçın ardından bu duruma dikkat çekti: "Ben bir kulüp başkanı olarak maçın tatil edildiğini 20-25 dakika sonra öğrendim. Böyle yangından mal kaçırır gibi maçın tatil edilmesini gerektirecek ne vardı."



