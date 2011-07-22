-FUTBOLCULARDAN SESSİZ DESTEK GRANADA (A.A) - 21.07.2011 - 2011-2012 sezonu öncesindeki hazırlıklar kapsamında İspanya'nın güneyindeki Granada kentinde düzenlenen, 45'er dakikalık karşılaşmalar yapılacak 3'lü turnuvada ilk maçını Atletico Madrid'e karşı oynayan Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı. İspanyol rakibine karşı daha etkili bir futbol sergileyen Beşiktaş, aradığı golü 27. dakikada Ernst'in ayağından buldu. Duran toplarda Beşiktaş'ın en önemli ismi olan Simao'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasına doğru kesilen topu önünde bulan Alman futbolcu Ernst, yatarak topa dokunarak topu kaleye gönderdi. Yenik duruma düşen Atletico, maçın son dakikalarında arka arkaya etkili ataklar yapsa da kaleci Rüştü'yü geçmeyi başaramadı. -"SİZİNLEYİZ"- Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyetin stada siyah renkli, üzerinde kartal sembolü ve Beşiktaş kulüp amblemi bulunan ve ''Sizinleyiz'' yazılı bir tişörtle çıkmaları dikkat çekti. Alınan bilgilerde, şike skandalından dolayı cezaevinde tutulan Beşiktaş'ın Asbaşkanı Serdar Adalı ve teknik direktör Tayfut Havutçu'ya destek için bu tişörtlerin yaptırıldığı kaydedildi. -BEŞİKTAŞ: 0 - GRANADA: 0- 3'lü turnuvadaki 2. ve son maçında Beşiktaş, Granada ile 0-0 berabere kaldı. Sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında düzenlenen turnuvanın son maçında ev sahibi Granada'ya karşı mücadele veren Beşiktaş, rakibine göre daha atak bir futbol ortaya koydu. Üç önemli gol pozisyonu yakalayan Beşiktaş, özellikle maçın 28. dakikasında sol taraftan gerçekleştirdiği atakta Holosko'nun şutunun direkten dönmesiyle gole çok yaklaştı. 45 dakika sonrasında iki takımda üstünlük sağlayamayınca turnuva kuralları gereği penaltı atışlarına geçildi. Beşiktaş adına penaltıları Almeida, Fernandes, Holosko, Veli kullanırken, Holosko ve Veli topu dışarı atınca bu sezon 1. lige yükselen Granada evinde ilk kupasını kazanmış oldu. Öte yandan turnuvanın ilk maçında Granada, Atletico Madrid'i yenerken, bu maçta sakatlanan Atleticolu futbolcu Jose Antonio Reyes, Beşiktaş maçında forma giyemedi. -İBRAHİM TORAMAN- Beşiktaşlı futbolcu İbrahim Toraman, ''Aramızda olmayan hocamız, yöneticimiz ve çalışanımızı sevdiğimizi ve onlara güvendiğimizi belirtmek için 'Sizinleyiz' yazılı tişörtleri giydik'' dedi. İspanya'nın güneyindeki Granada kentinde yapılan 3'lü turnuvanın ardından Toraman, futbolcular ve teknik heyetin ''Sizinleyiz'' yazılı tişört giymesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Şike iddialarından dolayı tutuklanan Beşiktaş Asbaşkanı Serdar Adalı, teknik direktörü Tayfur Havutçu ve kulüp çalışanı Ahmet Ateş'in yanında olduklarını kaydeden Toraman, ''İnşallah onlar da bir an önce bu kaostan çıkıp aramıza gelirler diye düşünüyorum'' diye konuştu. Beşiktaşlı futbolcu, ''Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki bu olanlardan etkileniyoruz ve aramızda olmayanlar için üzülüyoruz'' diye konuştu. Toraman, Adalı, Havutçu ve Ateş'in Beşiktaş'a geri dönmeleri halinde ''her şeyin yeniden daha güzel olacağını'' ifade etti. Beşiktaş'ın Atletico Madrid'i 1-0 yendiği ve Granada ile 0-0 berabere kaldığı turnuvayı da değerlendiren Toraman, şu ifadeleri kullandı: ''En azından iyi bir mücadele verip bunu sahaya yansıtmaya çalıştık. Böylesi maçlar da alınan skordan daha çok gösterilen performans, istek, arzu, sistem ve eksiklerimizi görmek önemli. O bakımdan iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum.''