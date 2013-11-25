Futbolculardan oturma eylemi

Brezilya Ligi’nde karşı karşıya gelen Flamengo ve Corintihians takımlarının futbolcuları, sıkışık fikstürü protesto ettiler. İki takımın futbolcuları, hakemin başlama düdüğünün ardından bir süre yere oturarak Brezilya Futbol Federasyonu’na tepkilerini gösterdiler.

NTV Spor'un haberine göre, 2014 Dünya Kupası nedeniyle maçlarını bu sezon daha sıkışık bir takvim aralığında oynamak zorunda kalan futbolcular, Federasyon’un bir an önce yeni düzenleme yapması gerektiğini savunuyor. Karşılaşmada tepki gösteren Corinthianslı futbolcular, 2013 yılı sona erdiğinde 73, Flamengolular ise 65 maça çıkmış olacak.