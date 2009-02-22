Futbolculara imza yasağı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ta teknik direktör Alex Ferguson, futbolcuların, antrenman sırasında taraftarlara imza dağıtmasını yasakladı.
Ferguson, futbolcuların, antrenman sırasında Manchester United taraftarlarına imza dağıtmasına yasak koydu.
İskoç teknik adam, "Carrington antrenman sahasına gelen taraftarlarımızdan imza konusunda özür diliyorum, ancak futbolcularımız, sizlere imza verirken antrenmanlarını yarıda kesmek zorunda kalıyorlar. Kararımızı anlayacağınızı ümit ediyorum" ifadeleri ile taraftarlara, imza yasağının gerekçesini açıkladı.