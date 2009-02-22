T24 LogoT24 Logo
Spor

Futbolculara imza yasağı

Manchester United'ta teknik direktör Ferguson, futbolcuların, antrenman sırasında taraftarlara imza dağıtmasını yasakladı.

22 Şubat 2009 02:00

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ta teknik direktör Alex Ferguson, futbolcuların, antrenman sırasında taraftarlara imza dağıtmasını yasakladı.

Ferguson, futbolcuların, antrenman sırasında Manchester United taraftarlarına imza dağıtmasına yasak koydu.

İskoç teknik adam, "Carrington antrenman sahasına gelen taraftarlarımızdan imza konusunda özür diliyorum, ancak futbolcularımız, sizlere imza verirken antrenmanlarını yarıda kesmek zorunda kalıyorlar. Kararımızı anlayacağınızı ümit ediyorum" ifadeleri ile taraftarlara, imza yasağının gerekçesini açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24