Futbolculara ilginç ceza

Zonguldak Yıldızlar Ligi Plaf-Off maçında, iki futbolcu arasında küçük bir tartışma yaşandığını gören hakem, futbolculara saha kenarında kısa süre kol kola durma cezası verdi.



Fener Sahası'nda, Kilimli Belediyespor ile Erdemirspor arasında yapılan play off lig maçının 62. dakikasında birbirleriyle sarı ya da kırmızı kart gerektirmeyecek şekilde tartışan iki futbolcuyu müsabakanın orta hakemi Ömer Tekcan uyardı.



Tekcan, yaşları 15-16 olan Kilimli Belediyespor'dan Yasin ile Erdemirspor'dan Barış'ı uyararak saha kenarına gidip bir süre kol kola durmalarını istedi.



Yaklaşık 10-15 saniye saha kenarında kol kola duran iki futbolcu, topun oyun dışına çıkmasının ardından Tekcan tarafından tekrar sahaya alındı. Tekcan'ın davranışı her iki takımın taraftarı tarafından alkışlandı.



Maçı, Kilimli Belediyespor 3-1 kazandı.



Ömer Tekcan, verdiği kararın sorulması üzerine, futbolun kavga değil, kardeşlik olduğunu spor hayatının başında çocuklara anlatabilmek için böyle uygulamada bulunduğu belirterek, "Pozisyon herhangi kart gerektirmiyordu ancak çocuklara sporun barış olduğunu anlatmak için böyle uygulamada bulundum. İki genç de bana teşekkür etti" dedi.

