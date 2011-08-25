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Spor

Futbolculara hafta içi mesaisi  İSTANBUL (A.A) 

25 Ağustos 2011 19:32

-Futbolculara hafta içi mesaisi  İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu fikstürü çekilirken, bu sezonun 7 haftasında, maçlar hafta içinde yapılacak. Ligde 34 hafta sürecek normal sezonda, 3, 8, 12, 15, 18, 19 ve 24. hafta maçları, hafta arasında oynanacak.  Beşiktaş ile Fenerbahçe, 8. haftada sezonun ilk derbisinde hafta içinde karşıya gelecek.  Ligde 12. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş ve 15. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray maçları da hafta arasında yapılacak.  -Devre arası 13 gün Bu sezon play-off uygulamasına geçilirken, ligde devre arası kısa tutuldu.  9 Eylül Cuma günü başlayacak ve 18 hafta oynayacak ilk yarı, 21 Aralık Çarşamba günü sona erecek. Ligin ikinci yarısı ise 13 gün devre arasının ardından 4 Ocak 2012 Çarşamba günü başlayacak.  Ligde geçen sezon devre arası 32 gündü.

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