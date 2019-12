Futbolculara ceza yağdı

İşte PFDK'nın açıkladığı ceza listesi,



1- BESIKTAS A.S.'nin, 30.08.2009 tarihinde oynanan BESIKTAS A.S. - GAZIANTEPSPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 25.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada BESIKTAS A.S.'nin, stadyuma biletsiz seyirci alinmasindan dolayi takdiren 20.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada BESIKTAS A.S'nin, devre arasi dinlenme süresini asarak müsabakaya geç baslanmasina neden olmasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle BESIKTAS A.S'nin, toplam 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



2- FENERBAHÇE SPOR Kulübü sporcusu EMRE BELÖZOGLU'nun, 30.08.2009 tarihinde oynanan FENERBAHÇE - MANISASPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasinda, rakip takim oyuncusuna yönelik hakareti ve müsabaka hakemine yönelik sportmenlige aykiri hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMI MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandirilmasina.



3- ANKARASPOR A.S'nin, 31.08.2009 tarihinde oynanan ANKARASPOR A.S. - GALATASARAY A.S.Turkcell Süper Lig futbol müsabakasinda, stadyuma biletsiz seyirci alinmasindan dolayi takdiren 15.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ANKARASPOR A.S'nin, merdiven bosluklarinin bos birakilmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ANKARASPOR A.S'nin, görevli olmayan kisilerin yesil zeminde yer almasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle ANKARASPOR A.S'nin, toplam 25.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ANKARASPOR A.S idarecisi CENK KARAYEL'in, statüye aykiri sekilde yesil zeminde yer almasindan dolayi takdiren IHTAR CEZASI ile cezalandirilmasina,



4- ESKISEHIRSPOR Kulübünün, 29.08.2009 tarihinde oynanan ESKISEHIRSPOR - ANTALYASPOR A.S. Turkcell Süper Lig futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ESKISEHIRSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alinmasindan dolayi takdiren 15.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle ESKISEHIRSPOR Kulübünün, toplam 20.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



5- ANTALYASPOR A.S.'nin, 29.08.2009 tarihinde oynanan ESKISEHIRSPOR - ANTALYASPOR A.S. Turkcell Süper Lig futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 7.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



6- SIVASSSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan SIVASSPOR - DIYARBAKIRSPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasinda, sporcularinin ve teknik sorumlusunun flash röportaj vermemelerinden dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada SIVASSPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT UYGUN'un, flash röportaj vermemesi ve basin toplantisina katilmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren IHTAR CEZASI ile cezalandirilmasina,



7- MKE ANKARAGÜCÜSPOR Kulübünün, 29.08.2009 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜSPOR - BÜYÜKSEHIR BLD.SPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada MKE ANKARAGÜCÜSPOR Kulübünün, akreditasyon denetimini saglayamamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle MKE ANKARAGÜCÜSPOR Kulübünün, toplam 10.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



8- BÜYÜKSEHIR BLD.SPOR Kulübü sporcusu HERVE GERMAIN TUM'un, 29.08.2009 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜSPOR - BÜYÜKSEHIR BLD.SPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasinda, rakip takim oyuncusuna yönelik kural disi hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMI MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandirilmasina,



9- KOCAELISPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan KOCAELISPOR - HACETTEPESPOR Bank Asya 1.Lig futbol müsabakasinda, Türkiye Futbol Federasyonu tarafindan tescil edilen forma setinden baska bir forma setini kullanmasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada KOCAELISPOR Kulübünün, müsabakada doktor bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada KOCAELISPOR Kulübünün, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle KOCAELISPOR Kulübünün, toplam 10.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



10- KONYASPOR Kulübünün, 31.08.2009 tarihinde oynanan KONYASPOR - KAYSERI ERCIYESSPOR Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



11- KARTALSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan KARTALSPOR - GAZIANTEP B.SEHIR BLD.SPOR Bank Asya 1.Lig futbol müsabakasinda, yayin yetki belgesi olmayan TV kurulusunun soyunma odasinda yer almasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada KARTALSPOR Kulübünün, stadyumda itfaiye bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle KARTALSPOR Kulübünün, toplam 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



12- DARDANELSPOR A.S. 'nin, 30.08.2009 tarihinde oynanan DARDANELSPOR A.S. - BUCASPOR Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



13- BUCASPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan DARDANELSPOR A.S. - BUCASPOR Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



14- MERSIN IDMAN YURDUSPOR Kulübünün, 29.08.2009 tarihinde oynanan MERSIN IDMAN YURDUSPOR - ADANASPOR A.S. Bank Asya 1.Lig futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



15- ADANASPOR A.S. 'nin, 29.08.2009 tarihinde oynanan MERSIN IDMAN YURDUSPOR - ADANASPOR A.S. Bank Asya 1.Lig futbol müsabakasinda, takim halinde sportmenlige aykiri hareket nedeniyle takdiren 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ADANASPOR A.S. 'nin taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle ADANASPOR A.S. 'nin, toplam 9.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



16- ÇAYKUR RIZESPOR A.S. Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan ÇAYKUR RIZESPOR - BOLUSPOR Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasinda, akreditasyon denetimini saglayamamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ÇAYKUR RIZESPOR A.S. Kulübünün, ÇAYKUR RIZESPOR A.S. yöneticisi Ali ÇEMBERCI'ye ait akreditasyon kartini baska bir kisinin kullanmasindan dolayi takdiren 15.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ÇAYKUR RIZESPOR A.S. Kulübünün, takim halinde sportmenlige aykiri hareket nedeniyle takdiren 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ÇAYKUR RIZESPOR A.S. Kulübünün, görevli olmayan kisilerin yesil zeminde yer almasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle ÇAYKUR RIZESPOR A.S. Kulübünün, toplam 26.750.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ÇAYKUR RIZESPOR A.S. Kulübü yöneticisi Ali ÇEMBERCI'nin, kendisine ait akreditasyon kartini baskasina kullandirmasindan dolayi takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMIYETI CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada HAKAN SIRIN hakkinda belgelerin haksiz kullanimindan dolayi anilan kisinin FDT'ye tabi kisilerden olmamasindan dolayi KARAR VERILMESINE YER OLMADIGINA,



17- ZEYTINBUNUSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan ZEYTINBURNUSPOR - GÜNGÖREN BLD.SPOR 2.Lig 1. Grup futbol müsabakasinda, takim halinde sportmenlige aykiri hareket nedeniyle takdiren 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ZEYTINBUNUSPOR Kulübünün, stadyumda itfaiye bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle ZEYTINBUNUSPOR Kulübünün, toplam 3.900.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ZEYTINBUNUSPOR Kulübünün, kulüplerine tescilli olmayan kisilerin esame listesine yazilmasindan dolayi sahtecilik eylemi nedeniyle sevk yapilmis ise de isnat olunan eylemin unsurlari olusmadigindan CEZA TAYININE YER OLMADIGINA,



Ayni müsabakada ZEYTINBURNUSPOR Kulübü idarecisi EROL GÜNDOGDU hakkinda sahtecilik yapilmasindan dolayi sevk yapilmis ise de isnat olunan eylemin unsurlari olusmadigindan CEZA TAYININE YER OLMADIGINA,



18- GEBZESPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan GEBZESPOR - KÖRFEZ BLD.SPOR 2. Lig 1. Grup futbol müsabakasinda, stadyuma biletsiz seyirci alinmasindan dolayi takdiren 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



19- KÖRFEZ BLD.SPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan GEBZESPOR - KÖRFEZ BLD.SPOR 2. Lig 1. Grup futbol müsabakasinda, zaman çizelgesine uyulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



20- FETHIYESPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan FETHIYESPOR - GÖZTEPE A.S. 2.Lig 2. Grup futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 10.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



21- GÖZTEPE A.S.'nin, 30.08.2009 tarihinde oynanan FETHIYESPOR - GÖZTEPE A.S. 2.Lig 2. Grup futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 1 RESMI MÜSABAKAYI KENDI SAHASINDA SEYIRCISIZ OYNAMA CEZASI ile cezalandirilmasina,



22- TEPECIK BLD. SPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan TEPECIK BLD. SPOR - ISTANBULSPOR 2.Lig 2. Grup futbol müsabakasinda, stadyumda itfaiye bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada TEPECIK BLD. SPOR Kulübünün, stadyumda özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle TEPECIK BLD. SPOR Kulübünün, toplam 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



23- ALANYASPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan ALANYASPOR - AKHISAR BLD. GENÇLIK ve SPOR 2. Lig 2. Grup futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



24- AKÇAABAT SEBATSPOR Kulübünün, 29.08.2009 tarihinde oynanan AKÇAABAT SEBATSPOR - TRABZON KARADENIZSPOR A.S. 2.Lig 3. Grup futbol müsabakasinda, müsabakada doktor bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada AKÇAABAT SEBATSPOR Kulübünün, stadyumda özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle AKÇAABAT SEBATSPOR Kulübünün, toplam 4.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



25- ERZURUMSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR - PURSAKLARSPOR A.S. 2.Lig 3. Grup futbol müsabakasinda, stadyumda özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



26- OFSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan OFSPOR - ÇORUMSPOR 2.Lig 3. Grup futbol müsabakasinda, stadyumda özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



27- KARSSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan KARSSPOR - BUGSASSPOR 2.Lig 3. Grup futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada KARSSPOR Kulübünün, takim halinde sportmenlige aykiri hareket nedeniyle takdiren 2.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada KARSSPOR Kulübünün, stadyumda özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle KARSSPOR Kulübünün, toplam 5.800.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada KARSSPOR Kulübü sporcusu ERCAN GÜNERI'nin, rakip takim oyuncusuna yönelik kural disi hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMI MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandirilmasina,



28- ADANA DEMIRSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan ADANA DEMIRSPOR - SANLIURFASPOR 2. Lig 4. Grup futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



29- SANLIURFASPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan ADANA DEMIRSPOR - SANLIURFASPOR 2. Lig 4. Grup futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



30- TARSUS IDMAN YURDUSPOR Kulübü sporcusu SENOL EROL'un, 30.08.2009 tarihinde oynanan ADIYAMANSPOR - TARSUS IDMAN YURDUSPOR 2.Lig 4. grup futbol müsabakasinda, rakip takim oyuncusuna yönelik kural disi hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMI MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandirilmasina,



31- MALATYASPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan DIYARBAKIR B.S. BLD. DISKISPOR - MALATYASPOR 2. Lig 4. grup futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada MALATYASPOR Kulübünün, müsabakada doktor bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle MALATYASPOR Kulübünün, toplam 4.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



32- ELAZIGSPOR Kulübü sporcusu HACI ARIF DURGUT'un, 30.08.2009 tarihinde oynanan ELAZIGSPOR - KAHRAMANMARASSPOR 2.Lig 4. grup futbol müsabakasinda, rakip takim oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMI MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandirilmasina,



33- INEGÖLSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan INEGÖLSPOR - OYAK RENAULTSPOR 3.Lig 1. Grup futbol müsabakasinda, stadyuma biletsiz seyirci alinmasindan dolayi takdiren 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



34- ÇERKEZKÖY BLD. SPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan ÇERKEZKÖY BLD.SPOR - BAYRAMPASASPOR 3. Lig 1. Grup futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ÇERKEZKÖY BLD. SPOR Kulübünün, stadyumda özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle ÇERKEZKÖY BLD. SPOR Kulübünün, toplam 2.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



35- BAYRAMPASASPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan ÇERKEZKÖY BLD.SPOR - BAYRAMPASASPOR 3. Lig 1. Grup futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,





36- ALIBEYKÖYSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan ALIBEYKÖYSPOR - KÜÇÜKKÖYSPOR 3. Lig 1. Grup futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 1 RESMI MÜSABAKAYI KENDI SAHASINDA SEYIRCISIZ OYNAMA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ALIBEYKÖYSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alinmasindan dolayi takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ALIBEYKÖYSPOR Kulübünün, stadyumda itfaiye bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ALIBEYKÖYSPOR Kulübünün, müsabakada doktor bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 2.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ALIBEYKÖYSPOR Kulübü hakkinda görevli olmayan kisinin müsabaka isim listesine yazilmasi suretiyle sahtecilik yapilmasindan dolayi sevk yapilmis ise de isnat olunan eylemin unsurlari olusmadigindan CEZA TAYININE YER OLMADIGINA,



Ayni müsabakada ALIBEYKÖYSPOR Kulübü idarecisi HAFIZ SIRAZI KABA hakkinda sahtecilik yapilmasindan dolayi sevk yapilmis ise de isnat olunan eylemin unsurlari olusmadigindan CEZA TAYININE YER OLMADIGINA,





37- KÜÇÜKKÖYSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan ALIBEYKÖYSPOR - KÜÇÜKKÖYSPOR 3. Lig 1. Grup futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada KÜÇÜKKÖYSPOR Kulübünün, müsabakada doktor bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 2.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle KÜÇÜKKÖYSPOR Kulübünün, toplam 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada KÜÇÜKKÖYSPOR Kulübü idarecisi IDRIS HACIOGLU'nun, statüye aykiri sekilde yesil zeminde yer almasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren IHTAR CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada KÜÇÜKKÖYSPOR Kulübü idarecisi DERYA ERKAN'in, statüye aykiri sekilde yesil zeminde yer almasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren IHTAR CEZASI ile cezalandirilmasina,



38- MENEMEN BLD. SPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan ISPARTASPOR - MENEMEN BLD.SPOR 3. Lig 2. Grup futbol müsabakasinda, takim halinde sportmenlige aykiri hareket nedeniyle takdiren 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



39- KEÇIÖREN SPORTIF A.S.'nin, 29.08.2009 tarihinde oynanan KEÇIÖREN SPORTIF A.S. - AFYON KARAHISARSPOR 3.Lig 2. Grup futbol müsabakasinda, stadyumda itfaiye bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



40- MUGLASPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan MUGLASPOR - TEKIROVA BLD.SPOR 3.Lig 2. Grup futbol müsabakasinda, foto muhabirlerinin statüye aykiri sekilde yesil zeminde yer almasindan dolayi takdiren IHTAR CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada MUGLASPOR Kulübünün, stadyum krokisinin müsabaka temsilcisine verilmemesinden dolayi takdiren IHTAR CEZASI ile cezalandirilmasina,



41- MALTEPESPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan MALTEPESPOR - DÜZCESPOR 3.Lig 3. Grup futbol müsabakasinda, stadyumda özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada MALTEPESPOR Kulübünün, stadyumda itfaiye bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle MALTEPESPOR Kulübünün, toplam 2.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



42- ISTANBUL KARTAL BLD. SPOR Kulübünün, 29.08.2009 tarihinde oynanan ISTANBUL KARTAL BLD. SPOR - ORHANGAZISPOR 3.Lig 3. Grup futbol müsabakasinda, stadyumda itfaiye bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ISTANBUL KARTAL BLD. SPOR Kulübü teknik sorumlusu SONER BOZ'un, statüye aykiri sekilde yesil zeminde yer almasindan dolayi takdiren IHTAR CEZASI ile cezalandirilmasina,



43- ALTINORDUSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan ALTINORDUSPOR - IZMIRSPOR 3.Lig 3. Grup futbol müsabakasinda, stadyuma biletsiz seyirci alinmasindan dolayi takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ALTINORDUSPOR Kulübünün, stadyumda özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle ALTINORDUSPOR Kulübünün, toplam 2.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ALTINORDUSPOR Kulübü teknik sorumlusu ADNAN ÖZBAGCI'nin, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMI MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESINE GIRIS YASAGI CEZASI ile cezalandirilmasina,



44- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübünün, 29.08.2009 tarihinde oynanan ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR - BEYLERBEYI A.S. 3. Lig 3. Grup futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübünün, stadyumda itfaiye bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübünün, toplam 6.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



45- ANKARA DEMIRSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan ANKARA DEMIRSPOR - KEÇIÖRENGÜCÜSPOR 3.Lig 3. Grup futbol müsabakasinda, stadyumda itfaiye bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



46- PAZARSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan PAZARSPOR - GÜMÜSHANESPOR 3.Lig 4. Grup futbol müsabakasinda, stadyumda özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



47- KASTAMONUSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR - SÜRMENESPOR 3. Lig 4. Grup futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada KASTAMONUSPOR Kulübü masörü MUSTAFA CAN KOÇ'un, top toplayiciya yönelik sportmenlige aykiri hareket nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMIYETI CEZASI ile cezalandirilmasina,



48- SÜRMENESPOR Kulübü kaleci antrenörü SEBAHATTIN ÇOBAN'in, 30.08.2009 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR - SÜRMENESPOR 3. Lig 4. Grup futbol müsabakasinda, top toplayiciya yönelik sportmenlige aykiri hareket nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMIYETI CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada SÜRMENESPOR Kulübü teknik sorumlusu HASAN BOZ'un, statüye aykiri sekilde yesil zeminde yer almasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren IHTAR CEZASI ile cezalandirilmasina,



49- BATMAN BLD.SPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan BATMAN BLD.SPOR - SANLURFA BLD.SPOR 3.Lig 5. Grup futbol müsabakasinda, müsabakada doktor bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 2.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada BATMAN BLD.SPOR Kulübünün, stadyumda itfaiye bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada BATMAN BLD.SPOR Kulübünün, stadyumda özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada BATMAN BLD.SPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin uygulanmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle BATMAN BLD.SPOR Kulübünün, toplam 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



50- HATAYSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan HATAYSPOR - MALATYA BLD. SPOR 3. Lig 5. Grup futbol müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylari nedeniyle takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



51- SIIRTSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan SIIRTSPOR - BATMAN PETROLSPOR 3.Lig 5. Grup futbol müsabakasinda, stadyuma biletsiz seyirci alinmasindan dolayi takdiren 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Ayni müsabakada SIIRTSPOR Kulübünün, merdiven bosluklarinin bos birakilmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



Cezalarin birlestirilmesi suretiyle SIIRTSPOR Kulübünün, toplam 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



52- BATMAN PETROLSPOR Kulübünün, 30.08.2009 tarihinde oynanan SIIRTSPOR - BATMAN PETROLSPOR 3.Lig 5. Grup futbol müsabakasinda, müsabakada doktor bulundurulmamasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 2.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,



53- KOCAELISPOR Kulübünün, 25.08.2009 tarihinde oynanan KOCAELISPOR - KARTALSPOR A2 Ligi futbol müsabakasinda, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü (0-3) HÜKMEN MAGLUP sayilmasina, ayrica mevcut puanindan galibiyet aninda verilen puan kadar (3) PUAN SILINMESINE,



54- KAHRAMANMARASSPOR Kulübünün, 26.08.2009 tarihinde oynanan KAHRAMANMARASSPOR - ZAHOSPOR özel futbol müsabakasinda, TFF'den izin alinmadan yurt içinde özel müsabaka yapilmasindan dolayi talimatlara aykirilik nedeniyle takdiren 10.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina karar verilmistir.